Volby na Znojemsku kopírují výsledek v kraji. Zvítězilo ANO před lidovci, Piráty

Voliči na Znojemsku věří hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Vyplývá to z výsledků voleb do krajského zastupitelstva v regionu. Z necelých dvaadevadesáti tisíc lidí, kteří mohli v regionu volit, vhodilo volební lístky do uren jen 30 241 lidí.

Jan Blaha. | Foto: www.znojmo.anobudelip.cz