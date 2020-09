Dva starostové, exředitel komerční televize, ředitel nemocnice, ale také poslanec a v neposlední řadě dvě ženy se zkušenostmi z komunální politiky budou bojovat o post senátora na Znojemsku.

Poslední, kdo Deníku kandidaturu potvrdil, je znojemská podnikatelka a bývalá krajská radní pro kulturu Bohumila Beranová. „V politice je stále málo žen. I to je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla kandidovat,“ řekla Beranová.

Naopak jedním z prvních, kdo prostřednictvím svých stranických kolegů kandidaturu oznámil, byl komunistický poslanec Pavel Kováčik. Kandiduje také starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina, bývalý ředitel soukromé televize Vladimír Železný nebo znojemská zastupitelka Růžena Šalomonová.

Mezi posledními, kdo kandidaturu oficiálně oznámil, je naopak starosta Znojma Jan Grois. Zákonnou povinnost minimálního věku kandidáta, tedy čtyřicet let, splnil teprve letos v květnu. Některé voliče mohl zaskočit fakt, že nekandiduje za svoji mateřskou ČSSD, která jej do politiky vynesla. „Myslím, že nový znojemský senátor by měl být nadstranický. Měla by to být především osobnost, která dokáže lidi stmelovat a ne je rozdělovat. Proto nepůjdu do těchto voleb v barvách ČSSD, ale pouze jako Jan Grois. Jsem vděčný hnutí Starostové a osobnosti pro Moravu, které mi umožnilo kandidovat do Senátu jako osobě nebo, chcete-li, osobnosti našeho regionu,“ uvedl před časem Grois.

Sedmičku kandidátů doplňuje nový ředitel Nemocnice Znojmo Martin Pavlík.

Politilog: Největší šanci má starosta

Podle politologa Martina Gregora má velké šance právě Grois. „Má velkou šanci na úspěch. Dlouhodobě se snaží komunikovat se svými voliči. Vede permanentní kampaň a navíc je to starosta. Pro většinu voličů je v tomto volebním obvodu známý. Bude to velký vyzyvatel pro ostatní kandidáty,“ řekl před časem Gregor.

Sociolog Pavel Kovařík tvrdí, že překvapit mohou i další kandidáti. „Své voliče především z menších obcí bude mít jistě například paní Beranová. Překvapit může i doktor Pavlík, který má například na svém soukromém účtu asi čtyři tisíce podporovatelů a to není málo,“ naznačil Kovařík.

Do případného druhého kola voleb se podle Kovaříka mohou dostat tři kandidáti. „Starosta Grois a proti němu buď starosta Třetina nebo ředitel Pavlík,“ naznačil.

K poslanci Kováčikovi Kovařík podotkl, že se teprve ukáže, jak silnou mají komunisté nyní podporu voličů.