Vranovská přehrada má jubileum. Letos uplyne devadesát let od dostavby a napuštění Vodní nádrže Vranov, která se od té doby stala oblíbenou rekreačních oblastí Znojemska. Letní dovolená u vody sem po desetiletí láká domácí i zahraniční návštěvníky. Přes celou letní sezonu čeká zájemce program, který bude výročí Moravského Jadranu připomínat.

Vranovská přehrada. | Foto: se souhlasem Povodí Moravy

Destinační společnost ZnojmoRegion, která zastřešuje cestovní ruch turistické oblasti Znojemsko a Podyjí, připravila oslavy devadesátin přehrady. Začnou o víkendu 25. a 26. května, ale program je naplánovaný až do konce října.

Akcemi nabitý víkend začne už v pátek 24. května na vranovském zámku. V zámecké galerii na prvním nádvoří se představí staré historické fotografie i srovnávací novodobé snímky zachycující zámek ze stejných úhlů pohledu. K vidění zde budou do 30. října.

V sobotu 25. května mohou zájemci využít zvýhodněné vstupné na zámku ve Vranově, hradě Bítov, zřícenině hradu Cornštejn, se slevou se projet parníkem po přehradě, užít si sportovní víkend na pláži přehrady nebo zavítat na exkurzi do vodní elektrárny. Koná se také Farmářský trh v Bítově.

V neděli pak mohou zájemci podniknout vyhlídkový let balonem nebo si připomenout sto padesát let hraničního mostu v Hardeggu. Lákadel je ale mnohem víc. Podrobný kalendář akcí najdou návštěvníci ZDE.

Většina turistických lákadel, která díky oslavám devadesátin přehrady vznikají, budou moci zájemci využívat i v budoucnu.

VRANOVSKÁ PŘEHRADA 90. PŘEHLEDNĚ O OSLAVÁCH • vstupy zdarma nebo se slevou • komentované prohlídky a mimořádné exkurze • přednášky přibližující historii před a po výstavbě přehrady • hudební a kulturní programy • sportovní a adrenalinové akce • vyhlídkové plavby i lety balonem • gastronomické i pivní zážitky • programy a atrakce pro rodiny s dětmi • hledačky – trasy s hledáním úkolů a luštěním šifer • výletní okruhy pro pěší, cyklisty, kočárky či motorkáře • interaktivní mapy a virtuální fotogalerie • sbírání razítek do Vranovského turistického pasu s odměnou • soutěž o dovolenou a zážitky na Vranovské přehradě • výstavy starých i novodobých fotografií

Sbírání razítek

Pro hravé a soutěživé povahy je připravené sbírání razítek.Lákadlem bude speciální Vranovský turistický pas. Návštěvníci ho získají zdarma v Turistickém informačním centru Vranova nad Dyjí, na významných památkách a turistických cílech, na recepcích hotelů a penzionů, ale hlavně u všech subjektů zapojených do projektu.

„Jeho součástí je i mapa s přehledem míst, kde si mohou do svého pasu otisknout unikátní razítko. A pokud se jim podaří získat v průběhu letošní sezóny alespoň devět různých razítek, mohou pak svůj pas vyměnit za speciálně vyrobené pexeso,“ sdělila předsedkyně představenstva ZnojmoRegion Marie Tesařová.

Dovolená i let balonem

Kdo do pasu vyplní kontaktní údaje, bude navíc zařazený do slosování o budoucí dovolenou a zážitky na Vranovsku. „Celkem budou vylosovaní tři výherci a každý obdrží dárkový poukaz na ubytování, vouchery na vstupy či konzumace a další zážitky, z nichž asi největší atrakcí je vyhlídkový let horkovzdušným balonem pro čtyři účastníky v hodnotě dvacet tisíc korun, který do soutěže věnovala společnost E.ON,“ sdělila tajemnice destinační společnosti Irena Navrkalová.

Jak doplnila, termín losování je předběžně stanovený na 1. prosince. Tři šťastlivci tak získají vánoční dárek, který budou moct uplatnit kdykoliv do konce roku 2025.

Přilákání dalších turistů

Celý projekt má daleko hlubší smysl. V roce 2023 si totiž nechal Jihomoravský kraj zpracovat strategii se zaměřením na znevýhodněná území. „Vranovsko je oblast s nedokonalou dopravní infrastrukturou, vysokou nezaměstnaností i věkovým průměrem obyvatel, ale nižší mírou vzdělanosti i pracovních příležitostí,“ poukázala Tesařová.

Připravte si peníze. Placení kartou v kempu u Vranovské přehrady je výjimka

Navíc je region stále poznamenaný minulostí spojenou s železnou oponou a vybydleným pohraničím. „Právě cestovní ruch je prakticky jediným podnikatelským odvětvím, které zde má větší šanci na úspěch, i když jen v sezoně. Jako ideální rekreační lokalitu pro letní dovolenou u vody už objevila Vranovsko řada turistů i výletníků. Potenciál pro rozvoj je tu ale ještě velký,“ poukázala Tesařová.

Do projektu Vranovská přehrada 90 se zapojily instituce a organizace, podnikatelské subjekty i obce. Pordobné informace jsou k nalezení na webu, který vznikl speciálně k oslavám výročí.