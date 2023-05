„Falešnou hranici představuje potok s možností přechodu na pomyslnou druhou stranu přes dřevěnou lávku. Připomínáme tak roky nesvobody na hranicích, včetně takzvané akce Kámen. Byla to provokační metoda Státní Bezpečnosti cílená na československé občany, kteří se po Vítězném Únoru 1948 pokusili ilegálně přejít zelenou státní hranici s Německem a dostat se tak do americké okupační zóny. Za tímto účelem byla ještě na území Československa zřízena fiktivní státní hranice,“ přiblížil Jaroslav Škrdla, místopředseda Spolku pohraniční historie Vratěnín.

Propracované divadlo

Po překročení falešné hranice zastavila uprchlíky falešná hlídka německé pohraniční stráže, která migranty odvedla do falešné úřadovny polního důstojníka americké vojenské kontrarozvědky. „Úřadovna byla autenticky zařízena tak, aby na první pohled vzbuzovala iluzi reálné kanceláře americké vojenské kontrarozvědky. Cílem fiktivního výslechu bylo vylákat z emigranta výpovědi o jeho činnosti proti režimu, o jeho spolupracovnících žijících dosud na území Československa a přimět jej případně k tomu, aby dobrovolně odevzdal zbraně,“ popsal další vývoj Škrdla.

Nejsme šašci hrající si na válku: muži s bunkrem předvádí ve Vratěníně historii

Po skončení fiktivního výslechu byli uprchlíci odváděni do sběrného tábora. „Během této cesty došlo k jejich ‚zabloudění‘ zpět na území Československa a jejich zatčení, popřípadě během cesty do tábora byli na fiktivním německém území přepadení hlídkou Sboru Národní Bezpečnosti. Zatčeni a v podstatě uměle uneseni zpět do Československa. Informace od uprchlíka získané lstí byly poté použity při procesu, který vedl k jeho odsouzení a vysokému trestu odnětí svobody,“ vyprávěl dál Škrdla.

Zdroj: Youtube

Státní Bezpečnost využila dle dostupných zdrojů i informace, které emigrant uvedl o svých spolupracovnících žijících na území Československa. Podle Škrdly není doloženo, že se tak dělo i na rakouské hranici, ale zcela vyloučit to podle něj nelze. „Do roku 1955 zde byla Sovětská okupační zóna, akce Kámen však zřejmě v různých podobách probíhala až do 60. let a ovlivnila životy více než dvou tisíc lidí,“ dodal.

Uříznutý bunkr s vlajkou přitahuje pozornost lidí

Od pádu Železné opony letos uplyne čtyřiatřicet let. Po tu dobu překračujeme hranice opět svobodně bez rizika ztráty života či zavření vězení. „Skutečná hranice je odtud vzdálená asi jeden kilometr. Svoboda pohybu, svoboda slova, ani další svobody získané v roce 1989 nejsou samozřejmé a je velmi snadné je opět ztratit. Nevěříte? Pojďte se projít přes lávku, za potok. Popovídáme si,“ pozval k návštěvě a nevšedním prožitků Škrdla.

Cesta do minulosti

Na výlet do historie se mohou zájemci vydat mimořádně o tomto prodlouženém víkendu 6. až 8. května. Během komentovaných prohlídek se podívají také dovnitř bunkru, přesněji ŘOPíku z roku 1937, který nadšenci zrekonstruovali do tehdejší podoby. Nebudou chybět dobové předměty a doprovodný program.

Spolek pohraniční historie na svoji činnost získává prostředky od soukromých dárců, nečerpá dotace. „Veškerá činnost spolku je založena na dobrovolné práci a fandovství jeho členů a spolupracovníků. Snažíme se o nezaujatý pohled na složitou historii 20. století a realistické, žádnou ideologií nezabarvené hodnocení doby, ze které pochází technická památka, o kterou pečujeme. Rádi návštěvníkům ukážeme zajímavou technickou památku, ale budeme rádi, když si spolu s námi uvědomí nesmyslnost a zmar válek a dar života v míru a svobodě,“ vyzdvihl Jaroslav Škrdla.

Tip na výlet: vyrazte na procházku Vratěnínem. Potkáte Grasela i uříznutý bunkr

Otevírací doba bunkru:

sobota 6.5. 9:00-18h

neděle 6.5. 9:00-18h

pondělí 8.5. 9:00-15:00 h

Lokace a kontakty bunkru: