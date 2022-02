Kanceláře musí nájemníci vyklidit do konce března. Je mezi nimi i Sdružení znojemských vinařů čítající stovku členů a zhruba dvacítku právnických osob. „Začátkem prosince jsme obdrželi dopis s výpovědí z nájmu. Po dvaatřiceti letech. Způsobilo nám to nemalé komplikace, ale nejsme jediní. Výpovědi obdrželi všichni nájemníci,“ potvrdil předseda sdružení Jaromír Čepička.

Na rozdíl od vinařů, kteří měli štěstí a nové zázemí už našli v budově Telecomu v Pražské ulici, většina ostatních nájemníků zatím neví, kam půjde. „Nové prostory stále hledáme, musíme někam přestěhovat celou kancelář, v Agrodomu jsme byli zhruba čtyřicet let,“ neskrýval rozčarování také jednatel Okresního mysliveckého spolku Znojmo, Jaroslav Novák. Spolek čítá na osm set členů.

Obyvatelé Znojma chodili do Agrodomu ve Dvořákově ulici třeba také na masáže, přednášky nebo besedy. Sídlila tam Místní akční skupina Znojemské vinařství, společnost Pomoc školám, poskytovatel internetového připojení, dříve sloužila Českému zahrádkářskému svazu, Regionální rozvojové agentuře či Pozemkovému fondu.

Vlastníkem dominantního paneláku ve Dvořákově ulici, který se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace vedle zimního stadionu a obklopují jej tři parkoviště, je Agropodnik Znojmo, člen koncernu Mašovice.

Předseda představenstva akciové společnosti Pavel Vybíral má trvale vypnutý telefon a na emailový dotaz Deníku Rovnost za dva dny nezareagoval. Jeho spolupracovníci se odmítli k záměru s Agrodomem vyjádřit a odkazovali se právě na předsedu Vybírala. „Nemám oprávnění se k tomu vyjadřovat,“ reagoval i ředitel nemovitosti Zdeněk Nechvátal.

Další zaměstnanci pouze uvedli, že když bude chtít Vybíral odpovědět, ozve se.

Z dobře informovaného zdroje, který si ale přál zůstat v anonymitě, se redakci podařilo zjistit, že za hromadnými výpověďmi stojí zřejmě záměr přestavět vnitřní prostory pro jiné účely. „Měly by tam vzniknout byty pro sociálně slabé a také kanceláře,“ uvedl zdroj Deníku Rovnost s odkazem na informaci z firmy.

Podle vedení znojemské radnice to ale v současné době není možné. „Lokalita je v územním plánu vyhrazená pro veřejnou vybavenost, tedy kanceláře. Přeměnu domu na byty jakéhokoliv typu by proto nikdo nepovolil. K tomu by byla nutná změna územního plánu," ujistil starosta Znojma Jakub Malačka.

Po privatizaci Agrodomu po devětaosmdesátém roce se ve vnitřních ani vnějších prostorách neprováděla žádná zásadní údržba či oprava. Zda tu současnou plánovanou obyvatelé města uvítají, je otázkou. „Toho jsme se tady obávali. Kvůli tomu, aby ve městě nevznikaly byty pro sociálně slabé, kupuje město třeba poštu na Horním náměstí. Tak teď budou jinde,“ sdělil procházející obyvatel Znojma. Představit se nechtěl.