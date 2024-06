/FOTO, VIDEO/ Hrušovany nad Jevišovkou v sobotu ožily jídlem a kulturou. Konal se zde Festival plný chutí. Na zdejší náměstí zaplněné stánky s občerstvením dorazily stovky lidí.

Vůně i chuť. Petr Stupka a Honza Vorel vařili na festivalu v Hrušovanech | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Podobné kulturní akce nejsou podle některých místních v Hrušovanech příliš časté. „Jsem nadšená, že se tady konečně něco děje. Navíc je tu super atmosféra a velký výběr u stánkařů," poznamenala například Anna Hrabalíková.

Hudební program na festivalu zajistila cimbálová muzika Lusk, kapely Citron a Support Lesbiens a jako hřeb večera zazpíval Adam Mišík. V kulturním domě byla nachystaná Kuchařská zóna, show s ochutnávkou zde předvedl Petr Stupka a Honza Vorel ze soutěže MasterChef.

Festival je putovní, postupně se zastaví na dalších dvou místech v Jihomoravském kraji. „Chceme, aby návštěvníci festivalu poznali lidi, kteří stojí za oblíbenými regionálními značkami a výrobky. Menu je navíc pro každé město jiné, takže kdo vyrazil na první festival do Hrušovan, nic mu nebrání, aby si zajel v srpnu do Letovic a v září do Veselí nad Moravou,“ shrnula ředitelka Centrály cestovního ruchu na Jižní Moravě Martina Grůzová.

Festival plný chutí je krajem podporovaná akce, která do vybraných jihomoravských měst přináší v létě gastronomický i kulturní program. Cílem festivalu je přilákat pozornost k regionálním potravinám Jihomoravského kraje. Hrušovany letos událost hostily poprvé, loni festivalová pouť startovala v sousední Miroslavi.