Znojmo má hned několik takových ploch. Poslední, v Kapucínské zahradě, vznikla na konci roku 2021. Psy mohou lidé ze Znojma vypustit bez vodítka také v Dolním parku u vodojemu, naproti pivnici Bristol v Přímětické ulici. Jak informoval mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík, také v areálu starých plaveckých bazénů v blízkosti Horního parku. Pro volné pobíhání psů měl původně sloužit i hradební příkop v Horním parku, který spousta pejskařů k venčení využívá. Je v centru města a zároveň mimo hlavní chodníky a stezky v parku. „O zřízení této oficiální plochy pro volné venčení zatím neuvažujeme. Chystáme totiž do budoucna oživení Horního parku a úpravy příkopu budou jeho součástí,“ poukázal Kovařík.

Doplnil, že myšlenkou na vznik případných nových výběhů pro psy se na radnici zabývali. „Jsou už jen velmi omezené možnosti, kde by takový výběh mohl vzniknout a aby to současně v dané lokalitě dávalo smysl. Pokud by samotní obyvatelé navrhli takovou lokalitu, vedení města je otevřené diskusi o případném umístění nového psího výběhu,“ vzkázal mluvčí města.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Podle některých obyvatel Znojma je například prostor pro psy v Přímětické ulici využívaný jen zřídka. „Je to takový malý plácek a moc lidí tam nevídám. Bydlím nedaleko, ale se psem chodím mnohem raději do přírody,“ uvažovala například Jiřina Párová.

Znojmo nabízí psí výběhy. Pomohou něčemu?

První červnovou neděli zde běhali pod dohledem majitele dva velcí psi, stejně tak i v ploše na venčení nedaleko bazénů u Horního parku. Živo bylo i u vodojemu v Dolním parku. Podle zjištění Deníku zejména poslední dvě jmenovaná místa využívají lidé bydlící nedaleko. „Je to dobrý kompromis, když nemáme čas zajet se psy mimo město," řekl třeba Patrik Dolejší.

Podle Lucie Mazalové z Kynologického klubu Znojmo může být takový výběh dobrým řešením pro venčení na volno u ras, které nevyžadují příliš mnoho aktivního pohybu.

Ve výbězích bývá podle radnice uklizeno po psech, ale odpadky tam zanechávají jejich majitelé. „Většina majitelů pejsků po svých čtyřnohých miláčcích pečlivě uklízí. Na druhou stranu občas zaznamenáváme zvýšený výskyt volně pohozených odpadků v těchto areálech,“ zakončil Kovařík.