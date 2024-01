Komise vybírala ze sedmi uchazečů, pro výkon funkce ředitele shledala vhodné čtyři z nich. V komisi zasedli starostka města Ivana Solařová a místostarosta Jan Blaha. „Dále Růžena Jonášová, kterou určil krajský úřad a Kateřina Tripalová jako pedagogický pracovník školy. Tři další členky určila Česká školní inspekce, byly to Irena Čechová a Helena Ondrejková. O novém vedení školy rozhodovala také školní inspektorka Marcela Hanáková, přítomná byla i Radka Sovjáková jako členka školské rady,“ sdělil mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Trulík poukázal na skutečnost, že Marcelu Přibylovou škola v jejích aktivitách nijak neomezovala. Spíše naopak. „Růst jsme paní učitelce umožnili a podpořili právě na Základní škole Pražská , a to nejen formou nově zbudované učebny a spoustou pomůcek,“ připomněl Trulík s tím, že osobně podporoval další vzdělávání i start budoucí lektorské kariéry.

Vedení školy podle ní ignoruje důkazy a nedokáže si přiznat jediné pochybení ani příčinu problémů, které nikdo dlouhodobě neřešil. „Rodiče nevidí do řady situací. Mnoho poctivých a pracovitých pedagogů ze školy odešlo s nespravedlivým dopadem na jejich pověst. Všichni se naštěstí bez problémů zapojili úspěšně na jiných školách nebo institucích,“ sdělila Přibylová.

O místo se ucházela mimo dalších kandidátů také Marcela Přibylová, bývalá pedagožka na Základní škole a Mateřské škole Pražská ve Znojmě. Působila tam sedm let. „Moc bych si přála, aby se změnou ředitele školy změnily osoby, které mají vliv na morální atmosféru školy. A jsou to především arogantní projevy některých zaměstnanců a nedůstojné metody vůči dětem , které nepatří do vzdělávání jednadvacátého století,“ poukázala Přibylová.

Upozornil na to, že složení komise stanovuje školský zákon. Vždy jsou tam dva členové určení zřizovatelem, jeden člen určený krajským úřadem, dva členové určení Českou školní inspekcí, inspektorka, pedagogický pracovník školy a člen školské rady. „A protože si chtělo být město jakožto zřizovatel jisté správností výběru, přizvalo do komise též jednoho zkušeného odborníka z praxe, který měl poradní hlas. Byl to Miloslav Hubatka,“ informoval Kovařík.

Marcela Přibylová opakovaně s dalšími kolegy upozorňovala na nelehké poměry, které na škole v Pražské vládnou. „Za rok a půl odešlo jedenáct pedagogů, to je poměrně hodně. Mnoho z nás se setkalo na vlastní kůži se shazováním a šikanou, která je bohužel tolerovaná i vyvolávaná vedením školy,“ postěžovala si Přibylová, která se roku 2021 dostala do finále prestižní soutěže Global Teacher Prize Czech Republic za své inovativní přístupy k výuce.

Dosavadní ředitel Trulík označil problémy se šikanou za jednoznačnou lež, na které je vystavena celá konstrukce kritiky fungování školy. „Slova šikana a toxické prostředí zavedla na naši školu až se svým příchodem paní učitelka Přibylová, a to ve snaze rozvrátit dosud dobře fungující kolektiv. S problémy v kolektivu odešla i z jiné znojemské základní školy. Bylo jen otázkou času, kdy na svoji stranu pletichaření zláká zaměstnance, kteří naši školu opustili,“ zmínil Trulík.

Poukázal na to, že patrně někteří dostali nabídku a šanci se vrátit, až se Marcela Přibylová stane ředitelkou. „O to usilovala od samého začátku. Lživé řeči, které se ozývají, jsou výplodem úzké skupiny lidí. Kritika zazněla od padesáti lidí a na základě toho byl vyhlášený konkurz. Rodiče našich dětí iniciovali petici na podporu vedení školy, ve které bylo desetkrát více podpisů, to však nikdo nebral v úvahu,“ připomněl Trulík s tím, že naprostá většina pedagogů na škole je stejného názoru.

Ke zmíněným častým odchodům pedagogů ze školy podotkl, že jsou účelově započítané i odchody na mateřskou dovolenou. „A padesát podepsaných pedagogů? Jsem přesvědčený, že se z velké části jedná o bývalé zaměstnance, se kterými jsem se vůbec nepotkal“, uvažoval Trulík.

Petici mělo podle informací Deníku podepsat jednadevadesát lidí, z toho bylo již zmiňovaných padesát pedagogů. Společně požadovali vyhlášení konkurzu na místo ředitele. „Radní města vzali při rozhodování v úvahu také řadu dalších faktorů, nejenom tuto petici,“ ujistil před časem tiskový mluvčí Kovařík.

Výběrové řízení vyhrál Lukáš Mertlík, který se rozhodl z konkurzního řízení odstoupit. Druhá v pořadí skončila Simona Škaroupková a právě ji rada jmenovala do funkce ředitelky základní školy v Pražské ulici.

Působí tam na padesát učitelů nebo dalších pedagogických pracovníků a školáků je zhruba sedm stovek. Redakce kontaktovala s žádostí o vyjádření i budoucí ředitelku Simonu Škaroupkovou. „Velmi ráda poskytnu stručné vyjádření pro Deník, které bych vám během tohoto týdne poslala. Teď momentálně jsem hodně pracovně vytížena, navíc ve středu obdržím jmenovací dekret na post ředitelky," sdělila v pondělí Škaroupková.

Rozhovor se Simonou Škaroupkovou má redakce v plánu publikovat v dalších dnech.

Aktuální vývoj sleduje jako člen školské rady například i Pavel Jajtner. Sám má ve škole dvě děti. K výběru nového vedení školy byl zdrženlivý. „Paní Škaroupkovou osobně neznám, nemohu se tedy zodpovědně vyjádřit,“ podotkl Jajtner s tím, že základní škola byla podle jeho mínění dosud dobře řízená. „Jako rodič jsem spokojený a nezaznamenal jsem žádné problémy,“ podotkl Jajtner.