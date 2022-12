„Policie nám to přišla říct osobně. Nebylo to rozhodně nic příjemného. Museli jsme reagovat rychle a s klidnou hlavou,“ popisuje bezprostřední pocity ředitel základní a mateřské školy Na Kopích v Třebíči Vítězslav Bártl s tím, že s policií byl v úterý kontaktu.

Ředitel dodává, že i na takové extrémní situace musí být školy připravené. „Máme nastavené mechanismy, jak žáky ze školy i školky rychle evakuovat,“ ujišťuje Bártl. V základních a mateřské škole postupovali jako při požárním cvičení. „Máme to natrénované a žáci byli během chvilky venku. Každý třídní učitel měl na starost svoji třídu a přesně věděl, kam má jít. Po celou dobu jsme měli o všech dětech přehled, abychom někoho v budovách nezapomněli,“ vzpomíná ředitel na úterní událost.

VIDEO: Ve školách byla údajně bomba: děti z Třebíče musely jít rychle domů

Ohled museli učitelé brát i na psychiku dětí. „Snažili jsme se, aby se ten stres na jejich psychice nijak neprojevil. Dávali jsme si pozor na emoce. A nemáme zpětnou vazbu, že by se něco nepovedlo a že by to někdo nějak špatně nesl. V tom nám pomohli také hodně rodiče, když si své děti vyzvedli. Všechno se vzhledem k události naštěstí odehrálo bez komplikací,“ přibližuje Bártl.

Ve škole i školce Na Kopcích se nyní snaží co nejrychleji najet zpátky do předchozího normálního režimu. „Nechceme se k tomu znovu vracet. Nemá smysl oživovat nepříjemné vzpomínky. Když se ale ve třídách vyskytne nějaký problém, tak bychom to s dětmi rozebrali víc. Budeme se tomu věnovat podle potřeb žáků,“ vysvětluje ředitel

Některé školky dokonce zpráva zastihla ve chvíli, kdy děti zrovna spaly. „Není úplně šťastné a standardní je probudit a hned jim říct, že je potřeba někam odejít. Některá zařízení proto neukončila provoz okamžitě a počkala na konec poledního spánku. Policie nechala rozhodnutí na jednotlivých ředitelích. Dala jen doporučení,“ uvádí třebíčský starosta Pavel Pacal. A dodává, že komplikovanější to měly i jídelny. „Byl obtížnější výdej stravy,“ upozorňuje starosta.

Policie kvůli výhružnému mailu informovala všech jednadvacet třebíčských škol. „Ředitelé a ředitelky pak přijali opatření po své vlastní linii a ukončili vyučování dříve,“ doplňuje policejní mluvčí Dana Čírtková. Podle ní nejsou podobné výhrůžky na Vysočině vůbec časté. „Je to opravdu výjimečná situace. Vůbec si nepamatuji, že by se nějaká podobná událost na školách v minulosti stala,“ říká mluvčí policie.