Obyvatele obcí na Podluží vytrhlo tornádo z klidného života v červnu. Znojemští se okamžitě zapojili do pomoci. Pomáhali strážníci i členové krizového řízení. Radnice zaslala obcím milion korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.