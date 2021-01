/VIDEO/ Z velkého svazku klíčů bere ten jediný správný a zarachotí s ním v zámku masivních dveří muzea v křídle starého zámku. „Pozor na hlavu, futra jsou nízká,“ upozorňuje starosta Jevišovic Pavel Málek a s předkloněnou hlavou vstupuje jako první do zajetí dávných časů.

Město Jevišovice. | Video: DENÍK/Dagmar Sedláčková

Jakmile vystoupá po úzkých točitých schodech, ocitne se uprostřed nálezů. Bez váhání a plynule se přehoupne od úřednických povinností do role fundovaného průvodce. „Nacházíme se v Muzeu Jevišovicka, které jsme vybudovali cirka před pěti lety v budově Předzámčí ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, které nám dodalo také exponáty. Máme to propojené i s expozicí starého zámku. Tady se dozvíte o historii regionu z počátku osídlování na Jevišovicku. Historie je zmapovaná od pěti tisíc let před naším letopočtem, v době mezi válkami až po současnost,“ říká zasvěceně na úvod.