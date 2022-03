Podle společnosti Kordis, která se na jihu Moravy stará o hromadnou dopravu, půjde o několikaminutové změny. Stěžejní ale je, že některé zastávky zcela zmizí a další se přesunou. „Úpravy se týkají linky 108, jenž zajišťuje expresní přímé spojení Znojma s Brnem, linky 822 do Hrušovan nad Jevišovkou a 836 z Lechovic do Hodonic,“ uvedl Květoslav Havlík z Kordisu.

Důvodem změn je uzavírka silnice I/53 mezi Znojmem a Lechovicemi kvůli opravě takzvané dyjské křižovatky. Jde o první část plánované přestavby celkem asi sedmikilometrového úseku hlavního tahu spojujícího Brno se Znojmem. Silničáři zavřou zmiňovaný úsek v pondělí. O chystané uzavírce Deník Rovnost už informoval.

Obousměrná objížďka autobusů kvůli zavřené silnici I/53. Platit začne od pondělí 21. března a potrvá do půlky prosince.Zdroj: KORDIS, koordinátor IDS JmK

Kamiony a osobní auta budou dopravci směrovat na náhradní trasy přes Hevlín až k Branišovicím ve směru do Brna, do Znojma naopak přes Miroslav a Suchohrdly. Autobusy pojedou ještě jinak. Jejich trasa bude v obou směrech kopírovat hlavní tah ze severní strany. „Linka 108 pojede z křižovatky silnic I/53 a II/414 přes Lechovice, Práče a dále do Bantic kolem areálu zemědělské výroby a po jihovýchodním obchvatu Bantic. Dále přes Těšetice a Suchohrdly přes okružní křižovatku u Dobšic a dále směr Znojmo autobusové nádraží,“ upřesnil Havlík.

Autobusovou zastávku na rozcestí u Práčí nahradí nová v centru obce u školy. Linka 822 do Hrušovan nad Jevišovkou pojede po stejné trase, zcela ale vynechá původní zastávku v Dobšicích a také zastávky ve Vídeňské ulici u školy a sídlišti v Brněnské ulici ve Znojmě.

Rekonstrukce silnice I/53:



Zahájí první etapou, přestavbou tzv. dyjské křižovatky v pondělí 21. března



ŘSD plánuje opravit i další místa v délce asi 7 kilometrů ve směru na Pohořelice



Rekonstrukce má stát celkem 328 milionů korun.



Stavbu bude provázet úplná uzavírka silnice I/53 od dyjské křižovatky za Znojmem po Lechovice.



Objízdná trasa ve směru do Brna povede přes Hevlín až k Branišovicím.



Ve směru do Znojma přes Miroslav a Suchohrdly.



Autobusy pojedou kratší trasou přes Práče, Bantice a Těšetice



Některé zastávky se zruší, jiné přesunou



IDS JmK vydal už výlukový jízdní řád, linky vyjedou dřív

Linka 836 do Hodonic bude vyjíždět nově od obecního úřadu v Lechovicích. „Všechny uvedené linky budou ze Znojma odjíždět o čtyři minuty dřív a do Znojma dojíždět o čtyři minuty později, vyjma posledních večerních spojů. Linky 810, 811 a 814 mění čas odjezdu posledního spoje ze Znojma do regionu v pracovní dny o čtyři až pět minut,“ upozornil Květoslav Havlík. Přesné časy cestující najdou ve výlukových jízdních řádech na webu IDS JmK.

Vzhledem k objízdným trasám pro ostatní dopravu, zvláště ve směru na Brno, po nichž řidiči najedou asi dvacet kilometrů navíc, si oddechla například Miroslava Navrátilová. „Měla jsem z toho velké obavy, je dobře, že autobusům vymezili mírnější objížďku. Těch pár minut navíc vydržím,“ uvedla žena, která autobusem cestuje několikrát týdně za prací ze Znojma do Brna.

Důvodem přestavby části I/53 přezdívané silnice smrti jsou nebezpečné úseky, které se stávaly častou příčinou vážných dopravních nehod. Ta poslední, při níž vyhasl jeden lidský život, se odehrála na křižovatce u obce Práče před necelým týdnem. Z paměti místních se nevymaže ani zřejmě nejtragičtější havárie osobního auta, v němž uhořeli celkem čtyři lidé. Od události u Suchohrdel u Miroslavi v těchto dnech uplyne přesně sedm let.

Rekonstrukce silnice má dalším tragédiím zabránit nebo je alespoň omezit. „Na trase se nachází nebezpečná místa, zejména křižovatky se silnicemi nižších tříd. Bez samostatných odbočovacích pruhů proto tato křížení tvoří dopravní závady, které má stavba odstranit,“ uvedla k zahájení rekonstrukce mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Denně projede po silnici I/53 více než osm tisíc aut včetně velkého množství kamionů.