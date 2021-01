Je to peklo, on-line systém nefunguje a na infocentru dopravce nám neporadí. Tak komentují revoluci v kupování nových jízdenek pro důchodce obyvatelé Znojma. S novým systémem si neví rady ani mladší ročníky, kteří chtějí svým rodičům s nákupem pomoci. Více než čtyřem tisícům důchodců přitom staré čipové karty končí už 31. prosince.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Taneček

Poslední den v roce přestávají ve Znojmě platit dosavadní elektronické jízdenky pro důchodce zdarma. Ty doposud vydával regionální dopravce Psota. Přestože dál zajišťuje městskou hromadnou dopravu jízdenky už musí lidé koupit přes internet u krajského koordinátora dopravy IDS JmK. „Je to takové peklíčko, moje osmdesátiletá máma by to nemohla absolvovat. Když přijdete do kanceláří Psota, s registrací vám nepomohou. Musíte se tedy vrátit domů a své rodinné příslušníky zaregistrovat na e-shopu IDS JmK. A pak se zase vrátit do kanceláře Psoty, aby vám tu jejich kartu aktivovali. Na e-shopu se to pak už po výměně několika emailů s technickou podporou dá zvládnout. Uživatelsky je to opravdu hodně nepovedené a už vůbec ne intuitivní. Kdyby takhle fungoval jakýkoliv jiný internetový obchod, tak do něj nechodím. Při mé návštěvě v informačním centru dopravce Psota bylo hodně starších lidí a je vidět, že v tom tápou,“ podělil se o zkušenost David Grossmann.