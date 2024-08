Série fotografií zaujala porotu Czech Press Photo a mistrně zachycuje neopakovatelnou atmosféru, emoce i kontrasty znojemského vinobraní. Mezi vystavěnými fotografiemi nechybí ani momentky a úsměvné záběry ze zákulisí.

Zdeněk Dvořák fotí znojemské vinobraní více než deset let. Ty nejlepší snímky posledních let letos poprvé návštěvníci uvidí na panelech, vystaveny budou až do vinobraní.