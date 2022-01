Za loňský rok zaplatili Znojemští za odpad kolem padesáti milionů korun, z toho třicet milionů doplácelo město ze společné pokladny. Poplatky obyvatel ve výši šest set korun za osobu celkovou částku nepokryly. Zda se do budoucna dočkají lidé zlevnění, ukáže čas. „V tuto chvíli by bylo předčasné o tom uvažovat, v první řadě chceme zefektivnit svozy, senzory ukážou nejkritičtější místa, kterým se trasa auta může přizpůsobit,“ upřesnil Malačka.

O pořízení senzorů a potřebného softwaru jedná radnice se svozovou společností. Pro začátek by instalovala zařízení na zhruba polovinu nádob ve městě, na ta nejkritičtější místa. Později na všechny. „Podle dat se pak rozhodneme, zda na místo přidáme nádoby nebo je budeme vyvážet častěji. Nebude to o tom, že by po městě jezdila speciální posádka a vyvážela aktuálně plné nádoby, to by vyšlo draho. Ale když bude auto blízko hlášeného místa nebude problém kontejner vyprázdnit,“ uvedl jednatel svozové společnosti FCC ve Znojmě Josef Esterka.

Nepořádek dělají většinou bezdomovci

Podle něj bude také potřeba, aby lidé nádoby neplnili například velkými, nerozloženými papírovými krabicemi. „To bychom v podstatě vyváželi poloprázdné kontejnery,“ obával se Esterka.

Největší přínos to podle něj bude mít pro vyprazdňování podzemních kontejnerů, do nichž není běžně vidět.

Upozorňovací systém využívají například v Praze nebo slovenské Trnavě. Tam obyvatelé mají k dispozici i mobilní aplikaci Smart City. Kromě toho, že se přes ni může podívat hospodyňka rovnou z kuchyně, zda je nádoba na odpad v ulici prázdná či plná a rozmyslet si cestu s košem ven, využívají ji lidé i pro aktuální přehled dopravní situace na křižovatkách a dalším službám.

Revoluční novinku takzvaných chytrých měst Znojemští zatím neplánují. „Nyní jsme na začátku, do půl roku chceme s FCC instalovat první senzory, poté uvidíme jaké možnosti systém nabídne a co by bylo dobré využívat. Osobně si ale nemyslím, že by hospodyňka nevynesla koš, i kdy by viděla, že je kontejner plný. Jednoduše náplň zmáčkne,“ nevidí zatím důvod k aplikaci Jakub Malačka.

Nepořádek kolem sběrných míst trápí i Janu Vitáskovou. „Většinou ho ale dělají bezdomovci, kteří se hrabou v odpadu a vyhazují ho kolem. Je pak těžké udržet pořádek. Možná tomu včasné vyvážení trochu zabrání,“ zvažovala obyvatelka Znojma.