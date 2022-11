Na rušení nočního klidu si dlouhodobě stěžují lidé bydlící v blízkosti provozoven. „Z pivnice se nese hluk z produkce živé hudby na zahrádce, děti nemohou spát, my ráno musíme vstávat do práce. Podívat se na televizi nejde, zavíráme okna, opilci hulákají do půlnoci,“ žádala už před časem o pomoc zastupitele zástupkyně obyvatel sídliště Pražská Renata Kettnerová.