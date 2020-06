/FOTO/ Sto čtrnáct let starý tricykl slavné značky Laurin a Klement ukázalo znojemské Muzeum motorismus. Stroj prošel celkovou obnovou.

Sto čtrnáct let starý tricykl Laurin a Klement vystavilo po pěti letech oprav znojemské Muzeum motorismu. | Foto: Jan Drozd

„Na tricyklu jsem pracoval asi pět let, měl jsem zcela dochovaný originální podvozek, sháněl jsem například motor,“ řekl majitel muzea a milovník veteránů Jan Drozd. Jak vysvětlil, tricykly byly svého druhu přechodovým vývojovým stadiem. „Byl to mezičlánek vývoje k automobilům. Dělaly se v nákladním i osobním provedení a právě osobní uvidí návštěvníci našeho muzea. Je to jeden z pouhých tří existujících kusů a ojedinělé je i to, že jsem za celých sto čtrnáct let teprve třetím majitelem,“ poukázal Drozd.