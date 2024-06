Prvním cílem, kterého je třeba dosáhnout, je podle ní nalezení prostoru. „Zřídíme si vlastní školu, ale nemůžete čekat, že půjdeme cestou plných nákladů. Pro srovnání na waldorfské škole v Olomouci je školné padesát tisíc korun na rok,“ naznačila s úvahou, že taková suma by byla pro rodiče na Znojemsku neúnosná a škola by se stala nedostupnou.

Připomněla, že waldorf není žádná novinka, v České republice je přes třicet let. „Myslíte si, že by byly školy podporované, kdyby bylo něco špatně,“ zeptala se na zastupitelstvu Bartošová.

Za zástupce rodičů promluvila Jitka Bartošová a poukázala na to, že ze všeho nejvíc jim chybí prostředník pro komunikaci, který by se jim věnoval. „Děláme maximum, podržíme se navzájem, rodiče i škola. Stále ale nevím, kdo bude nutné úpravy financovat, zda je udělá kraj nebo nás podrží město . Nikdo nám nedal jasné záruky,“ zmínila Bartošová.

Pod záštitou kraje a učiliště v Dvořákově se otevře pět ročníků pro zhruba sedmdesát žáků. Půjde o první i druhý stupeň školy. Na posledním znojemském zastupitelstvu se rozvinula debata, kterou zahájil opoziční zastupitel a bývalý starosta Jakub Malačka. „Škola v Dvořákově je provizorní řešení, to všichni víme. Ptám se, co je v tomto směru nového od posledního zasedání,“ zaznělo.

Místostarosta Jan Blaha, pod kterého školství spadá, potvrdil, že intenzivní jednání vedou od února a hledají řešení. V plánu je nyní další schůzka. „Nová je informace, že potřebujete dvě třídy. Je pro nás zároveň důležité to, co požadujete. Tedy, aby děti mohly chodit na obědy a do tělocvičny, které poskytla střední škola Dvořákova,“ řekl Blaha.

Bartošová oponovala, že taková budova, aby byla pro školu připravená, ve Znojmě není. Pokud budou muset sehnat desítky milionů korun a vše opravit na vlastní náklady, může to být likvidační.

O nedávno nabízené budově školy v Olbramkostele mluvila místostarostka Petra Svedíková Vávrová. „Vývoji fandím, je živelný. Věřím, že se také potkáme a vše probereme,“ podotkla Svedíková.

Spolek rodičů se rozhodl možnost s dojížděním delším než dvacet minut odmítnout. „Padesát procent dětí je totiž ze Znojma. Dojíždět někam dál je neúnosné. Znojmo je pro soukromou školu základní premisa,“ vysvětlila Bartošová.

Posun školství na Znojemsku

Opoziční zastupitelka a zastánkyně inovativních metod ve školství Marcela Přibylová poukázala na skutečnost, že aktivní skupina rodičů se snaží posunout školství na Znojemsku kupředu.

Zdroj: Spolek rodičů

Mít na výběr formu vzdělání pro dítě, se stane podle ní v brzké době běžnou záležitostí. „Přivítala bych možnost, abychom našli prostory trvale. Aby zakladatelé budoucí školy věděli, že mají zázemí a podporu. Je tam přece zainteresovaných bezmála osmdesát dětí plus jejich rodiče,“ zmínila. Do 24. června připraví tajemník podklady a bude jasno, jaká je volná kapacita školy v Loucké.

Krajský radní a znojemský opoziční zastupitel Karel Podzimek názor podpořil. „Kraj dal škole provizorium. Pojďme si říct, že od září 2025 se tato inovativní škola přestěhuje do Loucké, která je téměř prázdná. O škole přece víme, co chce hygiena, co chtějí stavaři a co hasiči. Jen to nakreslit a opravit. Vysoká škola, která Louckou využívala, ve Znojmě téměř zanikla, chodí tam snad dvacet studentů, pokud vím,“ naznačil.

Radní Radomír Kaman upozornil na to, že projektování trvá minimálně tři měsíce. „Ke slovu přijdou hasiči a orgány státní správy. Jestli chceme příští rok v září otevřít waldorfskou školu v Loucké, je nejvyšší čas, aby se vše stihlo,“ nechal se slyšet.

Na jednání vystoupil také Petr Burian jeden z rodičů žačky waldorfské školy a člen spolku. „Vše jsme začali řešit už tři roky zpátky. Naše nynější volání je S.O.S. Učitelé sází vše na jednu kartu. Vše, co jsme chtěli je, aby město převzalo odpovědnost za děti ze Znojma,“ uzavřel Burian.