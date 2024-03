S tím ale rodiče nesouhlasí. „Mám ve waldorfské škole v druhé třídě syna. Moje dcera by měla nastoupit za rok. Jak jí teď vysvětlím, že nemůže chodit na stejnou školu?“ ptá se Jitka Bartošová, jedna z mnoha rodičů, která bojuje za zachování výuky tak, jak je.

Po vyhlášení konkurzu vydal starosta obce Aleš Kubek prohlášení, ve kterém vysvětlil důvody ke konkurzu a změně systému výuky. Bouřlivá reakce rodičů na sebe nenechala dlouho čekat a v odpovědi zveřejnili svůj vlastní otevřený dopis. Vyjádřili tak nelibost nejen s rušením výuky, ale i s přístupem vedení obce.

Zástupci místních rodičů v čele s otcem, který chtěl pro svou dceru zápis do první třídy s waldorfskou výukou, tak zažádali o mimořádné zasedání zastupitelstva obce. Chtěli se dozvědět co nejvíce ohledně budoucnosti kuchařovické základní školy a jejího fungování. Nakonec došlo k jednání u kulatého stolu, účastnit se ho však mohli pouze rodiče spádových prvňáčků. Jednání s ostatními rodiči nebo pedagogy nebylo nabídnuté vůbec.

Od prvního září má v Kuchařovicích vzniknout první třída bez waldorfské výuky.Zdroj: Deník/Jana Karásková

Škola je v okolí jediná, která waldorfskou formu výuky nabízí. „Děti vozím do školy pětadvacet kilometrů tam a zase zpátky, a nejsem jediná. Znám rodiče, kteří s dětmi také dojíždějí, dokonce i rodinu, která se s dětmi přestěhovala do Kuchařovic až z Polska, aby děti mohly navštěvovat tuto školu,“ uvedla Bartošová.

Možné řešení by viděla v kompromisu. „Nechápu, proč by nemohly být obě varianty, tedy třida jak pro zájemce o waldorfskou výuku, tak pro zájemce o klasickou. Kompromisní řešení určitě jsou, ale nikdo o nich nechce slyšet. Navíc se to všechno děje velmi narychlo a velmi nešťastně,“ dodala.

Střídání na Pražské ve Znojmě. Školu nově povede Simona Škaroupková

Waldorfská škola v Kuchařovicích se těší velké oblíbě. „Jako škola s waldorfskou výukou fungujeme od roku 2019, kdy nám do první třídy nastoupilo devět dětí. V současné době máme žáků osmašedesát. Zájemců do první třídy je dvacet,“ sdělila ředitelka školy Alena Vavroušková.

#paywal#

Velký zájem a úvahy o druhém stupni

Zájem o tuto formu výuky vzrostl natolik, že začala uvažovat i o druhém stupni. „Chtěli jsme pro děti otevřít druhý stupeň ve formě odloučeného pracoviště ve Znojmě na Slovenské ulici. Zastupitelstvo Kuchařovic nám to ale jako zřizovatel zamítlo,“ vysvětlila Vavroušková.

Středoškolák na den hejtmanem? Vítěz soutěže zkusí, co obnáší práce Grolicha

Podle starosty obce Kuchařovice Aleše Kubka byla důvodem zamítnutí velká finanční náročnost. „Aby mohli žáci budovu využívat, musela by projít nákladnou rekosntrukcí,“ poznamenal.

Také kvůli zprávě, že se chce waldorfská škola rozšířit se rozhodl vrátit školu ke „klasické“ výuce. „Pokud by se waldorfská škola rozhodla z Kuchařovic odejít, nebyla by tu škola pro místní děti. Chceme, aby byla škola přístupná pro děti místních občanů. Aby neodcházely na jiné školy v okolí,“ uvedl. Podle něj také spousta rodičů a dětí tuto výuku odmítá.

VIDEO: Testovali nové šestistranné vysvědčení. Podívejte, jak by mohlo vypadat

Od prvního září chce tedy otevřít první třídu bez waldorfské výuky. Děti, které tuto formu navštěvují ji podle něj mají možnost dochodit. „Waldorfskou výuku nerušíme úplně. Žáci, kteří se tímto způsobem učí v současné době, ji mohou dokončit. Jen jsme se rozhodli neotevírat další třídy. Neosvědčilo se nám to,“ dodal Kubek.

Na otázku, co bude s těmi, kteří plánovali své ratolesti do Kuchařovic zapsat odpověděl následovně. „Bohužel si budou muset vybrat jinou školu, nabízí se například montessori výuka ve znojemských Příměticích,“ podotkl Kubek.

Ředitel Cermatu Miroslav Krejčí: Vysvědčení by se nemělo zohledňovat vůbec

Ředitelka Vavroušková stále hledá možná řešení. „Mrzí nás, že už nejsme v obci vítáni. Jsme teď ve fázi hledání vhodných prostor, kde bychom mohli fungovat jako devítiletka,“ řekla redaktorce Deníku. „Budoucnost je teď nejistá, naštěstí však máme aktivní rodiče, kteří nás velmi podporují a snaží se s námi najít řešení,“ uzavřela Vavroušková.

Co je to waldorfská škola? Waldorfská škola je alternativní přístup k výuce dítěte. Učitelé kladou důraz především na individualitu žáka a rozvíjí jeho jak jeho intelektuální schopnosti, tak i ty praktické a umělecké. Výuka na waldorfské škole se od běžného vyučování značně odlišuje. Hlavní předměty jsou vyučovány v blocích, takzvaných epochách. Při výuce nevyužívají učitelé učebnice a žáky neznámkují klasickými známkami. Místo známek používají individuální slovní hodnocení. Žáci se začínají brzy učit cizí jazyky, naopak při čtení a psaní je výuka pomalejší. Škola klade důraz na umělecké předměty, pracovní a řemeslné činnosti i na slavení svátků v průběhu roku. Do školních aktivit se také více zapojují rodiče.