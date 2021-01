Z bývalého tunelu pod krumlovským zámkem bude výstavní síň Medy Mládkové

Zatímco v minulosti řinčely v tunelu pod krumlovským zámkem autobusy a vozily cestující do centra města, teď se z něj stává moderní výstavní síň. Přes prosklenou podlahu lidé pohlédnou i do Vlčí jámy, kterou tam řemeslníci při opravách objevili. Do oprav jižního křídla zámku dají letos Krumlovští bezmála 68 milionů korun.

Po letech oprav skončí letos opravy jižního křídla zámku v Moravském Krumlově. Na snímku kastelán zámku Jiří Všetula. | Foto: Deník / Dagmar Sedláčková

S opravami jižního křídla zámku začali v Moravském Krumlově dřív, než s přestavbou interiérů pro Muchovu Slovanskou epopej. Lidé ji budou moci obdivovat znovu zřejmě už na jaře. Kvůli náročnému financování si ale kompletně opravený zámek užijí až na podzim. Právě v tu dobu by měly opravy jižního křídla správci dokončit. „V někdejším průjezdu, který býval jedinou příjezdovou cestou do města, bude velkolepá výstavní síň. Předpokládáme, že tu vystavíme díla velké podporovatelky zámku Medy Mládkové. Své sídlo tu ale bude mít také turistické informační centrum. Vznikne tu i sociální zázemí pro turisty,“ přiblížil kastelán zámku Jiří Všetula. Zachované zůstanou původní klenby, světlo přivádí do tunelu nová okna, prostory ohřeje podlahové topení. „Velkým lákadlem pro turisty bude pohled do takzvané Vlčí jámy, kterou jsme tu při opravách objevili. Je asi pět metrů hluboká, kdysi přes ni vedl padací most. Ten nahradí prosklená podlaha, aby se lidé mohli podívat dolů. Pracovníci museli jámu vykopat ručně, technika se sem totiž nedostala,“ popsal Všetula. Divácký rekord. Na zámku v Jaroslavicích natáčeli tajně nizozemskou reality show Přečíst článek › V Vlčí jámě objevili správci zámku někdejší střílnu i původní kamennou dělovou kouli. Vše uvidí návštěvníci. K závěru se blíží i rekonstrukce zámecké věže, z níž si návštěvníci užijí výhled na město a okolí. Projdou se po opravených arkádách i nádvoří. Za rozsáhlé opravy zámku tak zaplatí Krumlovští celkem přes 140 milionů korun, pomohly dotace i úvěr. „Takové opravy zámek nezažil snad tři sta let, už to potřeboval, opravy byly nezbytné,“ uvedl starosta Moravského Krumlova a zároveň senátor Tomáš Třetina. Změny vítá i Jarmila Venková z Brna. „Už se nemůžeme dočkat, zámek má své kouzlo, řekla bych, že je krásný i tak, ale opravu už potřeboval,“ uvedla žena.

