„Nové vlaky dorazí na jih Moravy do konce příštího roku. Cílem je zejména zvýšit kvalitu osobní vlakové dopravy v kraji," sdělila mluvčí kraje Alena Knotková.

Na začátku přespříštího roku se svezou první jihomoravští cestující sedmatřiceti novými vlaky. Obslouží hlavně páteřní linky S2 z Brna do Blanska a Křenovic horního nádraží a S3 z Brna do Tišnova a Hustopečí. Představitelé Jihomoravského kraje si je aktuálně poprvé vyzkoušeli v prostorách zkušebního železničního okruhu Velim v Cerhenicích na Kolínsku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.