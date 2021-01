Lidé je navrhli v loňském roce. „Nedůstojné místo pro romantický výhled do údolí Dyje,“ tak popsal vyhlídku v parku nad Louckým klášterem Martin Poláček, který návrh podal a uspěl.

Nápad vzešel ze skupiny jeho přátel, s nimiž se začal scházet v okolí bydliště. „Dali jsme si takový pracovní název našeho spolku Loucká tíseň. A v rámci toho našeho scházení se, jsme si vytipovali, co by se dalo v naší lokalitě změnit. K tomuto místu mám užší vztah, protože tudy běhám skoro denně, a štvalo mě, jak to vypadá,“ přiblížil Poláček.

Správa nemovitostí města Znojma zahájila práce na obnově vyhlídky a jejího okolí na podzim. Po vyřízení potřebných administrativních kroků včetně vydání závazného stanoviska památkářů pracovníci rozebrali a znovu postavili cihlovou zeď, položili kamennou dlažbu a vybudovali mlatovou cestu k vyhlídce. Starý železobetonový plot nahradili novým zábradlím a upravili i zeleň v okolí,“ vyjmenovala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková s rím, že vyhlídka je znovu přístupná lidem.

V Popicích upravili okolí hřbitova

Koncem listopadu skončili také několikaměsíční práce na popickém hřbitově. Projekt navrhl předseda městské části Popice, Marek Venuta. „Je zde nová přístupová cesta pro vozíčkáře a pro maminky s kočárky. Jsou tady krásné schody, mlatová cesta, upravené plochy. Podařilo se opravit i samotný hřbitov, který nebyl v plánu, ale město jeho opravu podpořilo,“ ocenil Venuta.

Řemeslníci odbourali stávající novodobé schodiště za vstupní branou do areálu kostela. To nahradila nová přístupová cesta tvořená rampou a souběžným terénním schodištěm, na něž navazuje cesta s mlatovým povrchem. Opravili hlavní i vedlejší vstup na hřbitov. „Novinkou jsou také vyzděné zídky a vysvahovaný terén okolo schodiště. Nad rámec projektu Tvoříme Znojmo nechala Správa nemovitostí města Znojma provést i sanaci ohradní zdi proti vlhkosti,“ dodala mluvčí Pastrňáková.