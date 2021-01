/VIDEO/ Za čtyři minuty vydělali dvě stě tisíc korun. Trojice studentů z Moravského Krumlova zvítězila svým videem v celostátní fyzikální soutěži Vím proč, když předvedla pokusy starých vědců. Škola použije peníze na vybavení.

Studenti gymnázia z Moravského Krumlova natočili pokusy dávných vědců, zvítězili v celostátní soutěži. | Video: Vím Proč

Kompas, cívka, magnet, to byly klíčové pomůcky tří studentů krumlovského gymnázia. Ale také nadšení pro fyziku, špetka filmařského talentu i zájem o čtyři významné vědce 19. století z oboru elektromagnetismu. To zajistilo trojici kamarádů z krumlovské sekundy vítězství v celostátní soutěži gymnazistů. Ondřej, Daniel a Viktor představili čtyři velikány z historie objevování a předvedli jejich nejznámější pokusy dokazující souvislosti mezi elektřinou a magnetismem. „O soutěži nám řekla paní učitelka, a protože nás všechny tři fyzika hodně baví, tak jsme se rozhodli to zkusit. Elektromagnetismus jsme zrovna probírali a přišlo nám to i super téma. Odladili jsme si scénář a hned, jak se otevřely školy, jsme pokusy ve fyzikální učebně natočili,“ přiblížil Ondřej Pitlach.