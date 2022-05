Za portrét sličné lékárnice Muchovi vynadal její otec. Výstavy odhalují příběhy

/VIDEO/ Paříž, Amerika, Japonsko. Alfonse Muchu obdivují příznivci výtvarného umění napříč kontinenty. Po jeho stopách se teď lze vydat nejen do rodných Ivančic na Brněnsku, ale také do Mikulova na Břeclavsku a Hrušovan nad Jevišovkou na Znojemsku. Ve středu odpoledne odstartoval Muchův vnuk John sérii výstav. „Je to první krok v projektu Muchovy stezky, která zavede příznivce na místa, kde působil, k jeho kořenům,“ uvedl na vernisáži v Ivančicích John Mucha.

Bohém Mucha. Jeho vnuk John říká, že se jako malý člověk narodil v malém městě a nakonec si získal celý svět. | Video: Dagmar Sedláčková

Kromě velkolepých pláten Slovanské epopeje v Moravském Krumlově mohou lidé ve městech na jižní Moravě vidět jeho doposud méně známá díla. A také ta, kterými se inspirovali současní autoři – například kreslíři komiksů v Japonsku či tvůrci fantasy příběhu Pán prstenů. „Jsme pyšní na tak slavného rodáka. Každou návštěvu zavedeme do Moravského Krumlova a teď jim můžeme ukázat i další Muchova díla,“ řekli při vernisáži například manželé Jan a Marie Abrahamovi. V Hrušovanech nad Jevišovkou jsou k vidění i jeho unikátní fresky zdobící stropy radnice. V Mikulově kromě výstavy na zámku je možné navštívit penzion, kde pobýval. „Do Mikulova přijel Alfons vlakem s prázdnou kapsou. Cestou se stavil v lékárně, kde se mu zalíbila mladá lékárnice a namaloval její portrét. V Hotelu U Lva, který už neexistuje, ho vystavil s nabídkou k prodeji. Pěkně to ale od jejího otce lékárníka schytal,“ vyprávěl vnuk John. Po jedenácti letech rušno: trati v Hevlíně vrátí život turisté v drezíně Úsměvný příběh inspiroval Mikulovské k hravosti. Připravují tam soutěž s názvem Najdi si svého Muchu. „Jednak je to myšleno na obrazy či díla, která mohou mít lidé doma a třeba ani neví, od koho jsou. Láká nás ale i myšlenka hledání potomků. Je známo, že Mucha byl společenský muž,“ bavil se nápadem starosta Mikulova Rostislav Koštial. Na Hodonínsku vzpomínají zase na bujarou účast Muchy na zabijačce v Hroznové Lhotě společně s Jožkou Úprkou. Lákavé příběhy i díla slavného malíře mohou podle starosty Kyjova a současně náměstka jihomoravského hejtmana Františka Lukla být přínosem pro celý kraj. „Chceme ukázat, že jižní Morava má významné osobnosti světového formátu. Paradoxně je Mucha zatím známější za mořem než u nás. Ale také to bude přínos pro cestovní ruch. Turisté budou mít víc možností poznávat i jiná místa než ta notoricky známá,“ zvažoval Lukl. Propadl vůni dřeva. Prsty mám zatím všechny, říká záchranář ze Znojma Výstavy chtějí organizátoři z Muchovy nadace každoročně obměňovat a přidávat další místa, v nichž proslulý autor zanechal své stopy. Patří mezi ně i Blanensko, v Doubravici nad Svitavou nedávno objevili například divadelní oponu, kterou Alfons Mucha namaloval pro tamní ochotníky. Muchova stezka ale zavede jeho příznivce i za hranice republiky do Piešťan. „Připravujeme také velkou výstavu ve Valdštejnském paláci v Praze,“ dodal John Mucha.