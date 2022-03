Informaci o obnově kamenolomu potvrdil Deníku Rovnost mluvčí společnosti Českomoravský štěrk Petr Dušek. „Společnost se s vedením obce Hostěradice dohodla na finanční podpoře, doprovodných investicích i opatřeních, která minimalizují dopady těžby na okolí. Každoroční finanční podpora vysoko přesahuje rámec zákonných úhrad. Patří mezi ně kompletní oprava silnice k vodojemu, snížení množství trhavin na jednu nálož a vyvedení těžké nákladní dopravy mimo obec,“ nastínil Dušek.

Podle něj by za dobu trvání těžby mohlo díky tomu přistát Hostěradickým v rozpočtu odhadem přes třicet milionů korun, ročně zhruba jeden milion, včetně nájmu za obecní pozemek. Kamenolom by měl být otevřen v horizontu pěti let.

To potvrdil i starosta Hostěradic Martin Vančura. „V podstatě jsme měli jedinou možnost a to jednat o navýšení finančních kompenzací nad rámec zákona. To se podařilo. Těžba byla totiž povolena už v roce 1984, později se k ní kladně vyjádřila také i EIA,“ uvedl Vančura.

Představitelé obce také prosadili, že těžká nákladní auta nad sedm a půl tuny nebudou jezdit přes centrum Hostěradic a firma každý rok zaplatí také nezávislé měření hustoty dopravy. Zajistí také seismické měření trhacích prací a ponese odpovědnost za případné škody. „Před zahájením těžby opravíme na své náklady silnici k vodojemu. Budově vodojemu budeme věnovat zvláštní pozornost a pravidelně měřit vliv odstřelů,“ doplnil Dušek.

Přestože se rozloha těžebního území o velikosti 19,8 hektarů řadí k menším ložiskům, dělá starosti víc sousední Miroslavi, než Hostěradickým. Lokalita zvaná Paseky, kde se kámen bude těžit, se totiž nachází asi půl druhého kilometru od obytné zóny města. V blízkosti Národní přírodní památky Miroslavské kopce. „Obáváme se o zdejší stepní vegetaci, v níž se vyskytuje řada vzácných a chráněných druhů rostlin. Jako například vstavače, koniklece či kavyl. Máme obavy i o narušení kvality spodní vody,“ nastínil obavy starosta Miroslavi Martin Plechatý.

Jednání se zástupci města účastnili, ale měli jen omezené pravomoci, protože lom se nachází v katastru Hostěradic. „Snažili jsme se také o finanční kompenzaci, ale nemáme na ni nárok. Vyhověli nám však s požadavky na to, aby auta nejezdila přes město ale rovnou na státní silnici ke křižovatce na Mackovice. Hlučnost odstřelů je prý také nižší, než tomu bývalo dřív,“ dodal Plechatý.

V kamenolomu u Hostěradic už v osmdesátých a devadesátých letech těžba probíhala, jinou těžbu připomínají i dva zatopené lomy v severovýchodním okraji obce. „Nebojím se, že by nás to nějak obtěžovalo, od obce je to asi čtyři kilometry, jen mi je trochu líto přírody,“ rozhlížel se na cestě u Hostěradic starší muž, který se představil jako Jiří, celé jméno říct nechtěl.

Nová těžba má podle ředitele pro báňský inženýring a životní prostředí ze společnosti Českomoravský štěrk Tomáše Bíny zajistit po uzavření několika jiných lokalit dostatek kameniva v regionu. „S využitím materiálu z lomu u Hostěradic se počítá při dostavbě dálnice D52 na Vídeň či Elektrárny Dukovany, ale také pro běžné rezidenční či komerční výstavby,“ vyjmenoval Tomáš Bína.

Českomoravský štěrk těží kámen také u Olbramovic na pomezí Brněnska a Znojemska, těžbu písku provozuje v Božicích a Tasovicích na Znojemsku. Ložiskoví geologové dlouhodobě upozorňují na to, že Česku hrozí v nadcházejících letech kritický nedostatek kameniva. „Podle předběžné prognózy České geologické služby skončí do deseti let šedesát procent všech kamenolomů. Podobná situace vládne i na trhu štěrkopísků,“ upozornil Petr Dušek.

Kamenolom u Hostěradic:

Vznikne na rozloze 19,8 hektarů mezi Hostěradicemi a Miroslaví na Znojemsku v lokalitě Paseky.



Společnost Českomoravský štěrk plánuje začít s těžbou do pěti let.



Doprava nákladních aut nad 7,5 tuny povede mimo obec, zajíždět nebudou ani do Miroslavi.



Území se nachází v katastru Hostěradic, obec získá na finančních kompenzacích 1 milion korun ročně.



Miroslavští na kompenzace nedosáhnou, obávají se však o narušení přírodní památky Miroslavské kopce a kvalitu spodní vody.