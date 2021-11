„Projektem jsme se inspirovali v Českých Budějovicích a v Táboře, kde již delší dobu funguje. Cílem je pomoci lidem bez domova získat zpět pracovní návyky a třeba i možnost na nový začátek v životě,“ potvrdil starosta Znojma Jakub Malačka.

Město se spojilo s pracovníky Oblastní charity Znojmo, první úklidové čety by měly vyrazit do ulic ještě letos. „Je to dobrá myšlenka, která by těmto lidem mohla značně pomoci,“ uvítal ředitel Oblastní charity Znojmo Evžen Adámek.

Radnice projekt podpoří finančně nákupem stravenek, ochranných pomůcek nebo svozu nasbíraných odpadků. „Úklid by ze začátku probíhal jeden den v týdnu v lokalitách, kde opakovaně vznikají černé skládky. Podle zájmu ze strany lidí bez domova bychom frekvenci případně navýšili,“ plánoval Malačka.

Na pracující lidi bez domova by vždy dohlížel koordinátor z charity nebo odpovědný dobrovolník. Ten by jim stravenky předal hned po skončení práce. „Dobrovolníků není nikdy dost, proto vyzýváme i veřejnost. Pokud by někdo chtěl s projektem nebo jinou dobrovolnickou činností pomoci, může kontaktovat Oblastní charitu Znojmo,“ vyzval ke spolupráci obyvatele starosta.

Zájemci mohou volat na telefonní číslo 739 389 141, nebo psát na email dobrovolnici@znojmo.charita.cz.