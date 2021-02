/ANKETA/ Kdysi měli lidé prase na vesnicích v každém domě, nyní už je to spíše výjimka. Na jihu Moravy ubývá také tradičních zabijaček, kde vyráběli škvarky, ovar nebo tlačenku. „Zabijačka byl celoroční vrchol. Sešla se celá rodina. Byl to mnohdy víkendový obřad, při kterém lidé nespěchali,“ vzpomínal Tomáš Stávek z Němčiček na Břeclavsku.

Zabijačkové pochoutky, trdelníky, víno i pivní masopustní speciál Jitrnice, ochutnali návštěvníci Vinařské zabijačky v Němčičkách. | Video: Deník / Dagmar Sedláčková

Z domácích porážek má dodnes zážitky. Například, jak se díval dědovi pod ruky, když šlemoval střeva na jitrnice. „‚Proč je šlemuješ několikrát, proč to nestačí vypláchnout jednou?‘ ptal jsem se ho. ‚Aby byly co nejčistší, jinak bych jitrnice nejedl.‘ Za nějakou dobu jsem vytáhl z nějakého jelita kousek slámy. Děda už na to tehdy asi moc neviděl,“ zmínil Stávek.