Spíše než kosti v krku řešíme na Vánoce zdravotní potíže v důsledku přejídání. Ať už jde o žlučníkové záchvaty, gastritidy, zvracení či silné průjmy. Pokud mohu radit, lidé by se neměli přejídat, obzvlášť pokud mají ze zdravotních důvodů nařízenou nějakou dietu. V takovém případě by ji měli dodržovat i v průběhu Vánoc. Důsledky porušení těchto diet mohou být totiž opravdu vážné.

Ano, stále aktuální je pomoc „chlebem“. Operátorka záchranky pacientovi i dnes poradí, aby zkusil sníst kousek chleba, myslím tím jeho měkké části. Kost by se měla zabalit do těsta a dostat se při polknutí do zažívacího traktu. To ale není stoprocentní. Většinou je tedy zákrok lékaře nutný, a to specialisty na ORL

Jako dítě jsem měla obavu jíst o Vánocích kapra. To proto, že mě pokaždé všichni z rodiny varovali před kostmi a jejich uvíznutím v krku. Opravdu je to tak obvyklé?

Jak je tomu s popáleninami?

I ty se objevují. K pacientům vyjíždíme kvůli popáleninám od prskavek či svíček, jedná se většinou o lehčí poranění, ale následky mohou být i vážnější. Proto doporučuji, aby lidé dbali zvýšené opatrnosti při jakékoliv manipulaci s ohněm, především pokud jsou v blízkosti děti.

Období Vánoc má řada z nás spojené s klidem, rodinnou pohodou a setkáváním se s přáteli. Přesto se najdou lidé, kteří jsou o svátcích sami. Vnímáte v tomto období roku i na záchrance, že ne všichni z nás jsou v psychické pohodě?

O svátcích, především pak na Štědrý den, máme opravdu více telefonátů kvůli depresím, někteří lidé se cítí v tomto období osamělí a někdy mají i sebevražedné úmysly. Týká se to často starších. Pokud mají rodinu, měli by proto její příslušníci dbát na to, aby na Štědrý večer nenechávali svoje blízké seniory samotné. Ale dodávám, tato moje prosba neplatí jen pro vánoční období, rodina by měla o své seniory pečovat v průběhu celého roku.

Jak vnímají záchranáři oslavy silvestra?

Do půlnoci bývá na tísňové lince relativní klid, po půlnoci se ovšem počet telefonátů rapidně zvýší. Zatímco v jiných dnech evidujeme od půlnoci řekněme do šesti ráno v jihomoravském regionu přibližně dvě až tři desítky výjezdů, 1. ledna to bývá za stejnou dobu osmdesát až sto.

Kvůli čemu nejčastěji vyjíždíte?

K úrazům způsobeným nadměrným požitím alkoholu, ať už jsou to pády nebo potyčky. Na silvestra pije většina lidí, a pro nás tím pádem skutečně padají rekordy, co se počtu výjezdů týče. Samozřejmě, výjimkou nejsou ani intoxikace, tedy otravy alkoholem. Bohužel, někdy se týkají i velmi mladých lidí, respektive dětí, to je alarmující. Často řešíme také podchlazení. I to se stává. Obzvlášť pokud se nakombinuje alkohol a nízké venkovní teploty.

Jak je to s odpalováním pyrotechniky?

To je další typ silvestrovských výjezdů. Lidem petardy často bouchnou ještě, když je drží v ruce. Poraněný bývá v mnoha případech kromě prstů například i obličej.

Jak se zachovat, pokud jsme svědky právě takového úrazu?

Okamžitě volejte linku 155, zkušený operátor vám poradí, jak máte poskytnout první pomoc a vyšle k pacientovi výjezdovou skupinu.

Jak je tomu na Nový rok? Vydechnete si alespoň 1. ledna?

Lidem bývá často špatně, a to z přemíry jídla i alkoholu. Všeho měli až příliš. Zvrací, bolí je hlava, mají nevolnosti. Někdy postačí pít dostatek tekutin, popíjet minerálku. Dále jíst jen lehkou stravu, například vývar. A dobré je dospat se. Pokud bolí hlava, poradíme užití analgetik. Když je ale stav vážnější, což operátor dokáže rozpoznat, musíme za pacientem vyrazit a popřípadě jej po ošetření i zavézt do nemocnice.