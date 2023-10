Dárci krve. Lidé se srdcem na pravém místě, kteří se rozhodli darovat kousek sebe pro záchranu druhých. V těchto dnech se dočkali ocenění bezpříspěvkoví dárci po dvaceti odběrech. Obdrželi stříbrnou medaili Mudr. Jánského.

Slavnostní předání stříbrných medailí profesora Jánského dárcům krve se uskutečnilo v těchto dnech ve Znojmě. | Foto: Nemocnice Znojmo

Ocenění je v režii Českého červeného kříže, obětavým lidem poděkovali i zástupci nemocnice. „Všem našim dárcům srdečně děkujeme, že nám pomáhají zachraňovat lidské životy, a to nejen při operacích,“ vzkázala na sociálních sítích znojemské nemocnice její mluvčí Petra Veselá.

Lidé, kteří se chtějí k dárcovství krve přidat, najdou potřebné informace na webu Nemocnice Znojmo, a to na příslušném Hematologicko-transfuzním oddělení. Na odběry krve lze přijít mezi sedmou a devátou ráno v úterý nebo ve středu, ve zbývající pracovní dny je možné darovat plazmu. Dárcem může být člověk starší osmnácti let, který váží alespoň padesát kilogramů a netrpí vážným onemocněním. Jakou snídani si dát v den odběru a co v žádném případně nedělat? Jaká omezení platí pro ženy? Vše potřebné je k nalezení na webových stránkách.

Zdroj: Youtube

K darování krve se rozhodují celé pracovní kolektivy nebo známé osobnosti. Jedním z nich je například lezec Adam Ondra, který byl na odběru ve Fakultní nemocnici Brno.