Jen na jeden rok zapůjčí Znojmo Znojemskému městskému pivovaru dřevěný stánek na Horním náměstí. Včera to sdělil starosta města Jan Grois.

Část opozice chce po vedení Znojma, aby nechalo odstranit dřevěný stánek na historickém náměstí. | Foto: Deník / Dalibor Krutiš

Radní tak nevyhověli požadavku části opozice na odstranění stánku, částečně však jejich požadavkům přeci jen vyšli. A to právě pokud se doby výpůjčky zdarma týká. Původně totiž zvažovali výpůjčku na deset let. „Na radě jsme schválili, že doba výpůjčky bude pouze na jeden rok. Nájemce bude muset změnit design stánku a bude muset upravit jak vnější, tak vnitřní prostory,“ informoval na sociální síti Grois. Lidé ve stánku najdou prodejnu regionálních potravin, pivotéku a zelenou zahrádku. „Je to lepší než to hnát přes co nejvyšší tržní nájem a mít tam prodejnu kebabů, pizzy nebo hot dogů,“ dodal.