Radnice tak hodlá zapojit mladé lidi do veřejného dění a dát prostor i dětem ze základních škol. „Prostřednictvím žákovského parlamentu budou promlouvat do kulturního a společenského života, přednášet své návrhy na zlepšení školství a vzdělávání v našem městě, ale třeba se i přímo zapojovat do organizování akcí. Uvítáme, když žáci přijdou s podněty, jak z jejich pohledu zlepšit prostředí města,“ přiblížil záměr místostarosta Znojma Jan Blaha, který má školství na starosti.

Jak doplnil, pro děti je to příležitost, jak se učit odpovědnosti, konstruktivní diskuzi a demokratickému způsobu řešení problémů.

Žákovský parlament bude ustaven k 1. září. „O jeho vzniku rozhodla Rada města Znojma. Náplň si bude určovat parlament sám. Plán konkrétních aktivit si schválí vždy na nadcházející pololetí. Parlament bude zastřešovat fungování žákovských parlamentů na jednotlivých školách a bude spolupracovat s vedením škol a jednotlivými školskými radami,“ uzavřel mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.