Zázemí zatím Ro-Kytka našla v prostorách Jednoty. Lidé, kteří za sociálním podnikem stojí, ale věří, že se v budoucnu přesunou do budov blíže k zámku. Mají dokonce zpracovaný architektonický projekt, jak by místo mohlo v budoucnu vypadat.

Do začátku přivítají lidé z Ro-Kytky osmdesát tisíc korun, v pátek 31. května bylo vybráno osm tisíc. Sbírka trvá ještě přes měsíc a půl.

Připomněla, že i sociální podnik by měl dávat ekonomický smysl, být trvale udržitelný a rozvíjet se. Lidé v sociálním podniku budou pracovat na dohodu a zkrácené úvazky. Na jednoho pracovníka s handicapem budou připadat vždy dva lidé bez zdravotního omezení. Poskytovat budou úklidové nebo zahradnické služby.

Radnice je oživení zámeckého zahradnictví podle svých slov nakloněná. „Jsem za to rád. Pokud jejich záměr uspěl s žádostí o dotace a má hlavu a patu, jen podobné snahy vítám,“ podotkl starosta města Tomáš Třetina.

Záměr okomentoval ve videu, které shrnuje novinky posledních týdnů, také místostarosta města Jan Košíček. „Dámy mají za sebou obdivuhodný kus práce. Tento kout Moravského Krumlova byl dlouhou dobu opomíjený, přitom je to jedno z nekrásnějších míst s výhledem na zámeckou věž,“ poukázal Košíček.

Co se povedlo

Ro-Kytka má už v těchto dnech první zakázky, čerstvě květiny ze zámeckého zahradnictví dodává do krumlovské Kavárny na Zámecké a stará se také o údržbu veřejné zeleně ve Vedrovicích.

Kromě plánů na využití prostor se v hlavách zástupců Ro-Kytky rodí i nápady, jaké další služby lidem v regionu nabídnout. „Do deseti let chceme zřídit další služby, třeba denní stacionář a odlehčovací službu pro ty, co pečují o své blízké celodenně. Podobné možnosti jsou jen ve Znojmě, Brně nebo Třebíči. Moravskému Krumlovu chybí,“ upozornila Blahetková.

Zřizovatelem Ro-Kytky je Kolpingova rodina Moravský Krumlov. Je to organizace zaměřená na sociální a komunitní práci. Jejím cílem je podporovat sociální podnikání, poskytovat vzdělávací a kulturní programy a aktivně se podílet na rozvoji místní komunity.

Zámecké zahradnictví v Moravském Krumlově obhospodařuje nově sociální podnik Ro-Kytka.Zdroj: Eva Fruhwirtová

V místě tato pobočka křesťanské organizace provozuje programy pro rodiny s dětmi, pořádá přednášky, tábory, setkání se seniory a rukodělné aktivity.

Zkušenosti jinde

Inspiraci našli zakladatelé mimo jiné v Týně nad Vltavou a v dalších sociálních podnicích, například na Vysočině. V Třebíči funguje od roku 2008 sociální firma Vrátka. Zaměstnává lidi v kavárně, trafice, ale i na dalších místech. „Jako neslyšící jsem měla problém sehnat práci. Proto jsem založila firmu, která se specializuje na zaměstnávání handicapovaných všeho druhu," sdělila před deseti lety Zdena Palátová, předsedkyně sdružení Vrátka v Třebíči.

A proč Vrátka? „Otevřená vrátka symbolizují naše snažení," vysvětlila název třebíčské kavárny Vrátka Palátová a doplnila: „Chceme totiž postiženým lidem otevřít cestu zpět do života, ve kterém by si nepřipadali zbyteční." Vrátka se od začátku snažila pomáhat všem lidem, kteří jsou z nejrůznějších důvodů znevýhodnění na trhu práce. „Často je to tak, že nehledáme člověka pro určitou práci, ale vytváříme pracovní pozice podle toho, v čem je kdo dobrý," doplňuje Zdeňka Palátová.

Vrátka mají velké množství rozmanitých provozoven a lidé, kteří za projektem stojí, přemýšlejí, kde všude by mohli jejich potenciální zaměstnanci najít uplatnění.