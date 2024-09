Epopej v loňské sezoně vidělo na čtyřicet tisíc lidí, dalších třináct tisíc navštívilo zámek a jeho další lákadla, jak Deník již dříve informoval.

Součástí prohlídky Slovanské epopeje je i výstava Muchova stezka a výstava moderního umění ze sbírek Muzea Kampa. Podle starosty Tomáše Třetiny se návštěvnost také pozitivně propisuje do života ve městě. Turisté využívají zdejší kavárny, cukrárny a restaurace.

Muchovy schody

Novinkou letošního roku jsou schody, ze kterých maloval Alfons Mucha osmnáct let Slovanskou epopej. „Alfons Mucha používal lešení a stál také na těchto schodech někdy osm, někdy deset hodin denně. Jsou velmi křehké, mají totiž sto let,“ přiblížil starosta Moravského Krumlova senátor Tomáš Třetina.

Zámek má otevřeno od září do listopadu denně kromě pondělí, v prosinci pak od pátku do soboty. Více najdete ZDE.

Vlastníkem schodů je Jaroslav Pácha, majitel zámku Zbiroh, kde Alfons Mucha maloval Slovanskou epopej. „Laskavě je propůjčil Moravskému Krumlovu. Chtěl, aby byly tam, kde je Slovanská epopej. Když Galerie hlavního města Prahy Epopej roce 2011 odvážela ze zámku, odjely s ní i tyto Muchovy shody. Po deseti letech se epopej do Krumlova vrátila a letos také schody,“ shrnula Fruhwirtová.

Filmy o životě a Alfonse Muchy

Návštěvníci měli a stále mají příležitost zdarma zhlédnout české dokumentární filmy, které přinášejí hlubší pohled na život a dílo světově proslulého malíře Alfonse Muchy. „Ve filmech Muchovi příbuzní a další osobnosti vyprávějí zajímavosti z jeho soukromí, diváci se tak dostanou do míst jeho dětství, studií i prostředí, v němž se pohyboval během své kariéry. Tyto krátké dokumenty mohou návštěvníci sledovat zdarma v předsálí šatny v přízemí u vstupu do expozice a užít si fascinující pohled do života a tvorby umělce,“ zakončila Eva Fruhwirtová, která má v Moravském Krumlově na starosti propagaci.

Slovanská epopej

Cyklus obrazů tvoří dvacet velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších osmnáct let a věnoval je Praze. Epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Na začátku šedesátých let byla vystavena na zámku v Moravském Krumlově, odkud je v roce 2011 tehdejší vedení Prahy nechalo odvézt. Do Krumlova se plátna vrátila po deseti letech, a to do opravených zámeckých prostor.

Zámek i věž

V roce 2022 byl zámek v Moravském Krumlově prohlášen za národní kulturní památku. V roce 2023 získala zámecká věž ocenění Patrimonium pro futuro, kterou vyhlašuje Národní památkový ústav. Jedná se o cenu veřejnosti za záchranu renesanční věže zámku v Moravském Krumlově.