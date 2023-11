Z památkářského Oscara se radují v Moravském Krumlově. Dostali tak předčasný vánoční dárek v podobě ocenění za záchranu renesanční zámecké věže.

Zámek v Moravském Krumlově. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková

Převzal je v těchto dnech starosta Tomáš Třetina. Na sociálních sítích vzkázal všem lidem, kteří dali záchraně památky svůj hlas, nebo ji prostě jen mají rádi, že cenu najdou od příštího týdne na zámku. „Pro mě osobně je důležité, že právě příznivci Krumlova a zámku dostali tenhle projekt na bednu. Za celý Moravský Krumlov srdečné díky,“ sdělil na sociálních sítích Třetina.

Zámek je podle něj pro město důvodem k hrdosti, ale zároveň i velká starost. „O to cennější památkářský Oscar pro nás všechny je. Abychom si uvědomili, co jsme zachránili, co nám nespadlo na hlavu a co jsme vrátili k životu. Je to ocenění všech, kteří se na tom podíleli a veřejnost to, díky Bohu, vnímá,“ uvažoval krumlovský starosta.

O opravách zámku Deník opakovaně informoval. Jak památka vypadala dříve a jak postupovaly opravy v režii města, si můžete připomenout ZDE.

Záchrana renesanční věže zámku byla součástí rozsáhlých oprav zámeckého areálu a prostřednictvím expozice Slovanské epopeje Alfonse Muchy a zámeckých interiérů se zámek opět otevřel návštěvníkům. „Výsledná podoba zachráněné památky zdůraznila její význam a vrátila ji mezi nejlepší příklady italské renesanční architektury u nás. Záchranu věže zámku lze bez nadsázky považovat za památkovou obnovu, jejíž význam překračuje hranice regionu,“ sdělili k opravě odborníci z Národního památkového ústavu.