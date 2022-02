„Klíčové je domluvit se na ceně. K-produkt požaduje vrátit jednak kupní částku ale také náklady na demolice a další zhodnocení pozemku. Jsme přístupni kompromisu, ale město na to slyšet nechce,“ uvedl právník společnosti Radek Ondruš.

Bývalá jatka znovu v rukou města? Budeme se bránit, hlásí firma

Areál někdejších jatek prodalo město K-produktu před zhruba devíti lety za účelem výstavby výrobních hal s vyhlídkou vytvoření nových pracovních míst. S podmínkou, že nový vlastník zahájí stavbu do dvou let. To se podle představitelů města nestalo a proto před rokem na mimořádném jednání zastupitelé schválili vypovězení smlouvy. Podle katastrálního úřadu to ale na přepis vlastníka nemovitosti nestačí a žádost města o změnu zápisu zamítl.

Také majitel K-projektu Jiří Kún namítá, že smlouvu vypověděli Znojemští neoprávněně. „Stavba byla zahájena demolicí zchátralých budov. Pokud by město nevypovědělo smlouvu a stavební úřad neblokoval povolení, už tam mohly haly stát. Investice se tak pro nás stala nejistou,“ sdělil Kún.

Zmařený projekt

Podle informací Deníku Rovnost už výrobní haly postavil K-projekt mimo Znojmo a tamní pozemek pro něj ztratil význam. „Projekt je zmařený, nyní má majitel zájemce, který by areál koupil za čtyřiadvacet milionů korun. Nemůže jej ale prodat kvůli spornému vlastnictví, stejně tak s ním nemůže nic dělat město,“ upozornil Ondruš.

Pokud by podle něj došlo k dohodě a město přistoupilo na peněžní vyrovnání, může se situace vyřešit do týdne. V opačném případě hrozí oběma stranám soudní procesy, které mohou zablokovat využití území na mnoho let. „Stal by se z toho pomyslný druhý obchvat,“ přirovnal Ondruš budoucnost jatek k léta vleklé kauze neúspěšné dostavby obchvatu Znojma.

Dohodu by upřednostnil i starosta Znojma Jakub Malačka, konkrétní záměr města ale prozradit nechtěl. „Nechci ohrozit, že se dohodneme. Poslední mediační řízení se má uskutečnit v březnu, poté uvidíme k čemu dospějeme,“ odkazoval se na slib o vzájemné mlčenlivosti Malačka.

Bez dohody

Na odstoupení od kupní smlouvy pohlížel od začátku skepticky znojemský architekt a opoziční zastupitel Radomír Kaman. „Z praxe vím, že to není tak jednoduché. Varoval jsem kolegy zastupitele před tím rozhodnutím, ale nevěřili mi. Pozemek stále není zpět v majetku města a hromadí se tam stavební suť,“ komentoval situaci Kaman.

Paradoxně není původcem stavebního odpadu v areálu majitel K-produkt. „Informaci o skládce právě prověřujeme. Původcem dřevěného materiálu je sousední Dřevotvar, s tím není problém, protože ji průběžně zpracovává. Na původce stavebního materiálu máme už podezření, skladuje ho tam bez dohody. Řešíme to s odborem životního prostředí a předáváme policii,“ upozornil Radek Ondruš.

Současná skládka je podle něj názornou ukázkou toho, co by se dělo na pozemku v případě léta táhnoucích se soudních jednání o vlastnictví a finančním vyrovnání. „Klíčové je domluvit se s městem na ceně,“ zopakoval podmínku k řešení právník K-produktu Radek Ondruš.