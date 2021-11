„Přijel jsem v devět večer, půl hodiny jsem pak jezdil po městě a nemohl najít jediné volné místo. Nakonec jsem zaparkoval čtvrt hodiny chůze od domova,“ potvrdil obyvatel Horního náměstí v historickém centru města, Vědomil Vildomec.

Problém podle něj denně řeší i mnozí další obyvatelé, protože auta stojí všude. „V turistickém centru města by to takhle vypadat nemělo. Doprava se dostala do stadia, kdy to takhle nejde dál provozovat. Také značení rezervovaného místa by mohlo být zřetelnější, je napsané drobným písmem,“ poukázal muž.

Za pravdu mu dal i Jan Koubek z Pohořelic na Brněnsku, který Znojmo často navštěvuje. „Pořád mě překvapuje, že mohu s autem projíždět historickými ulicemi. Jinde do centra nemůžete. Parkování je tam ale beznadějné, nechávám auto stát v odlehlých ulicích,“ nechal se slyšet.

Problém s parkováním už začali řešit i představitelé radnice. Nechávají si zpracovat dopravní studii. „Odborná firma provede analýzu stávajícího stavu a vytvoří návrh parkování v širším centru Znojma. Cílem je také plynulejší doprava,“ potvrdil starosta Jakub Malačka.

Vzniknout by podle něj mohly třeba dvě zóny pro parkování, jedna v městské památkové rezervaci a druhá v bezprostředním okolí. V současné době totiž není stání ve Znojmě nijak regulované. „Na základě dat z měření dopravy a doporučení odborníků můžeme poté zvažovat, zda bude výhodné třeba odstavné parkoviště napojené na městskou hromadnou dopravu. Parkování v centru bychom pak nechali obyvatelům,“ nastínil Malačka.

Zavádět modré a zelené zóny jako ve větších městech nechce. Ani zvýrazňovat rezervační místa značkami nebo viditelnějšími nápisy na zemi. Kvůli historickému vzhledu města. „Pravdou je, že místa k parkování blokují především turisté nebo cizí návštěvníci. Do centra se sjíždí také velké množství lidí z okolních obcí, na úřady či do práce. Je to problém, který nás pálí a chceme jej řešit,“ ubezpečil starosta. Na nesprávné parkování upozorňují řidiče městští strážníci, udělují jim pokuty.

Posílit hromadnou dopravu mini autobusy místo aut nebo také jejich průjezd historickým centrem úplně zakázat. To jsou řešení, která vyvstávají na mysli také obyvatelům Znojma. „Uvítal bych celkově systémové řešení dopravy a parkování v centru Znojma,“ dodal Vědomil Vildomec.

Výsledky analýzy budou znát představitelé radnice zhruba v únoru. „Návrhy na řešení zveřejníme a projednáme se zastupiteli i obyvateli,“ má v plánu Jakub Malačka.