Zápisy do škol na dohled. Znojmo přijímá elektronické žádosti od 20. března

Termín 20. března by si měli zapsat do kalendářů všichni rodiče předškolních dětí ve Znojmě. Je to totiž den, od kdy město začne přijímat žádost i přijetí dítěte do základní školy, případně kdy mohou rodiče podat žádost o odklad.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zápis do prvních tříd na Základní škole Pražská ve Znojmě v loňském roce. | Foto: se souhlasem školy

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu