Velký den mají za sebou rodiče i budoucí prvňáci ve Znojmě. Nových školáků usedne v září do lavic nejspíš na čtyři sta šedesát. Rozmístění budou po šesti základních školách.

Zápis do prvních tříd na Základní škole Pražská ve Znojmě, sobota 15. dubna 2023. | Foto: se souhlasem školy

„Ředitelé znojemských základních škol obdrželi zhruba o sto žádostí více. Největší počet přihlášek dorazilo na Základní školu JUDr. J. Mareše, celkem sto pětadvacet. Zájem o první třídy na znojemských základních školách projevili tradičně také rodiče z okolních obcí. Letos se jich k zápisu dostavilo sedmasedmdesát, nejvíce na Základní školu Mládeže," sdělila za znojemskou radnici Denisa Mandátová. Jak doplnila, menší zájem je letos o odklad povinné školní docházky. Ředitelé dostali šestasedmdesát žádostí o odklad, v minulém roce jich bylo devadesát.

„Chtěl bych moc poděkovat ředitelům a pedagogům za skvělou přípravu zápisů. Věřím, že si budoucí prvňáčci zápis užili. Jsem také rád, že se osvědčila elektronická aplikace, kterou jsme začali používat před čtyřmi lety,“ řekl místostarosta Jan Blaha, který má školství na starosti.

Elektronické přihlašování funguje od roku 2020. „Rodičům usnadní celý proces zápisu ,město navíc získá přesnější statistické údaje. Kdo s počítačem není nejlepší kamarád, nemusí mít strach. Na každé škole i školce i na městském odboru školství bude někdo, kdo ochotně s vyplněním pomůže,“ uvedl před spuštěním systému tehdejší místostarosta Znojma Jakub Malačka.

U zápisu děti předvedly, jak umí kreslit, zda znají nazpaměť básničku nebo poznají barvy. Kromě přípravy na zápis, kterou obvykle zvládne dítě v posledním roce návštěvy mateřské školky, řeší rodiče nezřídka i vadu řeči. S tou pomůže logoped.

Nároky některých rodičů na schopnosti, se kterými by se děti měly u zápisu blýsknout, rostou. „Tlak na výkon je obrovský. Rodiče se obávají neúspěchů svých dětí ve škole, a tak se začali zaměřovat na to, aby děti přicházely do školy už se znalostí čtení, psaní a počítání,“ potvrzuje předsedkyně výboru Asociace předškolní výchovy Hana Splavcová. Ačkoli jejich počínání je motivované dobrými myšlenkami, často tím dětem škodí. „Bohužel na úkor těchto schopností se ztrácí třeba schopnost navazování kontaktů,“ varuje.

Školy letos nevypsaly termín zvláštního zápisu pro ukrajinské děti. Děti z Ukrajiny, které dočasně pobývají v České republice, tak přišly na zápis v běžném termínu. Ve Znojmě jich bylo devatenáct.

Zákonné zástupce dětí, kteří měli podat žádost o přijetí a nepodali ji, bude nyní město upozorňovat dopisem. Důvodem bývá zpravidla pobývání rodin v zahraničí, odstěhování mimo Znojmo nebo zápis na jiné škole. „Pokud rodiče na zápis do prvních tříd zapomněli, doporučujeme, aby nejlépe do konce dubna, kontaktovali spádovou školu a domluvili si dodatečný zápis,“ upozornila vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče ve Znojmě Denisa Krátká.

Kolik dětí skutečně nastoupí do prvních tříd, bude jasné až 4. září, kdy začne nový školní rok.

Loni bylo na celé jižní Moravě více než třináct tisíc prvňáků. Zatímco v Brně-městě připadlo na tisíc obyvatel šestnáct prvňáčků, v okrese Hodonín to bylo téměř o polovinu méně. V ostatních regionech jsou počty srovnatelné. Celorepublikově měl odklad každý šestý předškolák, na jižní Moravě tomuto průměru odpovídá Znojemsko. Lehce nad tímto údajem vyčnívá Brno-město, Vyškov a Blansko, kde jde do školy v sedmi letech každé sedmé dítě. Naopak podprůměrné je v tomto ohledu Brno-venkov, Břeclav a zejména Hodonín, kde má odklad až třiadvacet procent dětí. V údajích nejsou započítané děti z Ukrajiny.