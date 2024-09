Akce začala u kostela svatého Linharta v Havraníkách a účastníci se poté vydali do Popic. Jednalo seo nenáročnou procházku. Následovalo večerní posezení v Muzeu Charlese Sealsfielda s hudební skupinou Divocí kanci.

Zákaz vstupu od vinohradu

Zarážení hory je zvyk, kdy vinaři zavírali vinice a platil zákaz vstupu pro všechny, kdo tam neměli co pohledávat. „Setkání se moc povedlo, celkem dorazilo na sto třicet návštěvníků. Hora je zaražena, aby mohl Hroznový kozel se svou rodinou v klidu vykonávat svou práci a dohlížet na zrání hroznů. Všem děkujeme za návštěvu a jsme moc rádi, že se nás opět sešlo tolik. Velké poděkování patří hlavně všem pomocníkům a spřáteleným vinařům,“ nechala se slyšet Zuzana Boudová, která je viceprezidentka Spolku přátel Hroznové kozy.

Spolek působí dvacet let a neúnavně šíří vinařské tradice v regionu. Další akcí bude Dobšické vinobraní, které se koná 12. října a také Vinobraní a ručení za Hroznového kozla ve Vrbovci. To je v plánu 26. října. „Součástí je obdarování vinařů a poděkování za jejich práci symbolem Hroznové kozy a ručení za Hroznového kozla. Společně uložíme kozla na zimu k šenkýřce, aby mohl zase nabrat síli a na jaře vyběhnout do vinohradu," popsala Boudová.

Jak doplnila, spolek se účastní i akcí spojených se svatým Martinem, a to v Dobšicích a Hnanicích.