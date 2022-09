Podle jeho slov je při ponechání vlastnictví ochoten vzdát se všech nároků na náhradu škody způsobenou prodlevami ve stavbě a městu navíc připlatit pět milionů korun. „Kvůli projednání návrhu jsme oslovili všechny zastupitele a vyzvali je ke svolání mimořádného zastupitelstva,“ potvrdil Kún.

O vlastníkovi bývalých jatek ve Znojmě rozhodne soud. Za městem stojí i opozice

Areál někdejších jatek v Průmyslové ulici prodalo město K-produktu před zhruba deseti lety za účelem výstavby výrobních hal s vyhlídkou vytvoření nových pracovních míst. S podmínkou, že nový vlastník zahájí stavbu do dvou let. To se podle představitelů města nestalo a proto před půl druhým rokem na mimořádném jednání zastupitelé schválili vypovězení smlouvy. Podle katastrálního úřadu to ale na přepis vlastníka nemovitosti nestačí a žádost města o změnu zápisu zamítl.

V pondělí se radní města rozhodli mimořádné zastupitelstvo už před blížícími se volbami nesvolávat. „Před týdnem se konalo řádné jednání zastupitelů, o jehož termínu se ví půl roku předem. Zástupci firmy mohli zaslat podklady a zúčastnit se ho v normálním režimu,“ poznamenal starosta Znojma Jakub Malačka.

Zamrzlý spor o areál jatek ve Znojmě: riziko skládky, firma chce od města peníze

Věří, že soud rozhodne ve prospěch města. „Rozsudek budeme znát během několika dní. Společnost má soudu do deseti dní dodat svou závěrečnou zprávu, poté za dalších deset dní by měl soud rozhodnout. Podmínky kupní smlouvy K-Produkt jednoznačně nedodržel, pracovní místa nevznikla,“ nepochybuje Malačka o právu města.

Nabídku K-Produktu nepovažuje za seriozní. „Do podmínek si klade vyjmutí termínu dokončení stavby, hodlá připlatit pět milionů korun a také říká, že má nabídku zájemce, který mu za pozemek zaplatí čtyřiadvacet milionů. Neumím si představit zastupitele, který by zvedl ruku pro návrh nevýhodný pro město,“ zamýšlel se Malačka.

Přesná hodnota vzájemného vyrovnání za zhodnocení pozemku demolicí budov a vybudováním sítí může být výsledkem smírčího řízení nebo soudního procesu. „V dohodě o narovnání bychom požadovali nejen úhradu nákladů za investice ale i náhradu škody za zmařený projekt,“ uvedl Radek Ondruš, právní zástupce společnosti K-Produkt.