Už jste se zabydlela v kanceláři starosty? Ani náhodou, všichni teď sedíme společně v zasedací místnosti, kde máme na zhruba tři měsíce provizorní pracoviště. Řemeslníci na radnici právě odkrývají další stropní malby Alfonse Muchy. Je to rušné pracovní prostředí, do kterého za námi chodí spousta lidí.

Eliška Volná



* Od 1.1.2022 nová starostka Hrušovan n/J, po rezignaci Miroslava Miloše

* Má 58 let, vystudovala Vysokou školu báňskou na technické univerzitě v Ostravě

* Ve státní správě pracuje 11 let, poslední 3 roky v pozici místostarostky

* Kandidovala jako bezpartijní za KSČM

* Je matkou dcery Elišky a syna Jiřího a babičkou vnuka Tomáše

* Volný čas tráví s rodinou na zahradě, při vycházkách přírodou, výletech po republice

Věnuje se četbě a józe.

Na dokončení rozdělané práce vám zbývá přibližně devět měsíců, co je nejdůležitější?

Na prosincovém zastupitelstvu jsme schválili rozpočtové provizorium a návrh rozpočtu na letošní rok plánujeme předložit ke schválení začátkem února. Musíme se soustředit na započaté akce, které mají stavební povolení. Nejdůležitější je nyní revitalizace vnitrobloku v Mlýnské ulici, kde je osm bytových domů. Vybudování vodovodu, kanalizace a nové silnice s parkováním pro stovku aut bude stát asi 36 milionů korun. Chtěli bychom začít s úpravou prostoru kolem kostela a před hřbitovem. Čekáme jen na schválení stavby Jihomoravským krajem.

Vaší nástupkyní na pozici místostarostky se stala zastupitelka Věra Vráblíková, proč právě tato volba?

Byl to logický návrh, který zastupitelé akceptovali. Kolegyně se orientuje v načatých projektech, ale především bude mít na starosti opravu zámku. Tu dlouhodobě prosazuje a zajišťuje z vedoucí pozice Spolku pro hrušovanský zámek.

Na zastupitelstvu se řešilo i obsazení postů radních, právě kvůli nové místostarostce. Vyřešili jste to?

Byly návrhy, aby do rady zasedl nově někdo z opozice. Věra Vráblíková, ale logicky nahradila mě a já dosavadního starostu Miloše, který zůstal zastupitelem. Ostatní radní byli řádně zvoleni ve volbách. O složení nové rady by se mělo jednat na podzim, na základě výsledků voleb.

Budete se o starostovské křeslo ucházet i na podzim?

Ve státní správě pracuji jedenáct let, poslední tři roky jako místostarostka. Ráda bych pokračovala ve vedení města. Konečné rozhodnutí ale budou mít voliči.