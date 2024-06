Závěrečná představení si pro své příznivce připravili absolventi hereckého oboru Základní umělecké školy ve Znojmě. Na herecké cestě mladé nadšence režijně vede pedagožka Martina Výhodová. Divadelní podvečery jsou naplánované do tří dnů. Z toho hned první z nich je určený především dětským divákům a těšit se mohou na tři různé příběhy.

Městské divadlo ve Znojmě. | Foto: Tomáš Vališ

V pondělí 10. června uvidí ve znojemském divadle pohádkový příběh o Hastramanní princezničce. Autorem je Alois Mikulka. Začátek představení je v šest hodin v podvečer. Hrát budou Klára Jeřábková, Josefína Klimánková, Ella Urbánková, Agáta Voborná, Anna Vítková a Eliška Navrátilová.

Následovat bude představení nazvané O lidožroutech, dětech a skunkovi, jehož autorem je Vlastimil Peška. Na jevišti diváci uvidí řadu mladých herců, budou to Alžběta Štamberová, Tomáš Palášek, Michal Hlaváček, Daniela Hašková, Tereza Kavanová, Eliška Navrátilová, Barbora Kudláčková, Klára Jeřábková a Andrea Ministrová.

A do třetice nabídne pondělí podvečer hru s názvem S cestovkou do pekla z pera Lenky Neterdové. Na jevišti se představí Tadeáš Alexa, Josef Jaglarz, Lukáš Skoumal, Jolana Chmelíková, Michaela Málková. Dále hrají Anna Lancmanová, Gabriela Šmídová,Kamila Koktová a Sněžana Nabokova.

Další dvě představení, které mladí herci uvedou 13. a 17. června, osloví spíše dospělé nebo studenty. Ve čtvrtek 13. června diváci zjistí, jak vypadá Rychlokurz dokonalé harmonie. Autorem hry je Mirko Stieber a začátek je také v šest hodin. „Jedná se o humoristickou hru o prázdninovém kurzu zdokonalování osobnosti,“ přiblížili organizátoři.

Na jevišti příchozí uvidí Natálii Štěrbovou, Lindu Růžičkovou, Martina Humpolíka j.h., Terezu Buršíkovou, Natálii Šimkovou, Janu Švehlovou, Davida Krčála a Kristýnu Klímovou.

V doprovodném programu vystoupí taneční oddělení paní učitelky Nikol Kratochvílové.

Jak vypadalo jedno z loňských představení, si můžete připomenout zde:

Zdroj: Youtube

Trojici dnů věnovaných hereckému mládí uzavírá 17. červen. Diváci se mohou těšit na Souborné dílo Williama Shakespeara upravené trojicí autorů. Jsou to J. Borgeson, Adam Long, Daniel Singer. „Parodická komedie dokazuje, že lze vtěsnat většinu Shakespearovských her do jednoho představení. Poukazuje tak na neblahý rys dnešního světa. Snahou je vše zjednodušovat v demo verzích a vším se proklikat,“ píše se v pozvánce. Hrají Eliška Miklovicová, Jana Švehlová, Stella Zámečníková a Jan Procházka. Začátek je také v šest hodin v podvečer.

Jaká byla náladu při zkoušce, ukazuje přiložené video:

Zdroj: se souhlasem Martiny Výhodové

Všemi večery provází Simona Culková, představení režírovala Martina Výhodová. Na představí ve dnech 10. a 13. června připravil rekvizity výtvarný obor paní učitelky Dagmar Prchalové.