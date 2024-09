Do Hlubokých Mašůvek na Znojemsku se sjela elita prakostřelců z celé České republiky i ze zahraničí. Zastupitelstvo obce jim vyšlo ve všem vstříc a poskytli závodníkům veškeré zázemí obecního koupaliště. Akce se konala ve dnech 7. a 8. září.

V pátek večer už mohli dobrovolníci přijít a vyzkoušet si, co takový sport obnáší. Pokud se to někomu zalíbilo, mohl se i v sobotu přihlásit do soutěže amatérů, O pohár starostky obce.

Od soboty do neděle potom kromě zmíněného závodu proběhly další soutěže. Mistrovství České republiky ve střelbě na otočné spinery. Na třetí pozici se umístil Sándor Fulle z maďarského mužstva, druhé místo obsadil Josef dubský z Karlových Varů a zvítězil Zbyněk Henc z Prahy.

Také se konala Grand prix Hluboké Mašůvky ve střelbě na soustavu sklopných terčů. Závodilo se na osm kol a následná kola vyřazovací. Na třetím místě skončil Atilla pok z Maďarska, druhý skončil Josef Dubský z Karlových Varů a po velikém boji zvítězil Zbyněk Henc z Prahy.

V mezinárodní soutěži družstev ve střelbě na otočné spinery a sklopné terče skončilo na třetí pozici české mužstvo Josef Havelka, Josef Brtník a Josef Dubský. Druhé skončilo filipínské mužstvo Mac Wisniewski, Adam Kapala a Vinz Rivera. Zvítězilo nadupané maďarské mužstvo Atilla Pok, Sándor Pulle a Tomás Kovácz.

close info Zdroj: Petr Grégr zoom_in Z praku si mohli zastřílet profesionálové i amatéři v Hlubokých Mašůvkách.

Závody byly nabité akcí a napětím. Jedná se o velice zajímavý, i když zatím opomíjený sport. U nás se jeho vznik dá datovat už do doby husitské, kdy byla malá práčata jednou z bojových složek husitských vojsk. A snad každý kluk měl jako malý doma prak a zkoušel střílet na různé terče.

Kdo by měl chuť si tento nenáročný sport vyzkoušet, informace najde na internetu, nebo přímo u pana Františka Kovaříka z Hlubokých Mašůvek. Třeba se sejdeme už za rok opět u nás na závodech. Budu se na vás těšit.