To, že se stane hasičem, nejprve neplánoval. „Zpočátku jsem o hasičské kariéře neuvažoval. Původně jsem se jako absolvent střední průmyslové školy strojní ubíral profesně jiným směrem. Příležitost pracovat u Hasičského záchranného sboru přišla později,“ začíná vyprávět.

Prvních pět let pracoval jako hasič, dalších pětadvacet působil ve funkci velitele družstva. K jeho práci však nevyhnutelně patřily i zásahy. Nejeden z nich se mu pomyslně zapsal do mysli na dlouhou dobu. „Hned v začátcích, kdy jsem nastoupil jako velitel, jsme byli v noci přivolaní k požáru rodinného domku. Bohužel byl požárem zachvácen celý dům ve fázi plného hoření a nedalo se zachránit tři muže středního věku. To si člověk zapamatuje na celý život,“ vypráví hasič.

close info Zdroj: se souhlasem Zdeňka Bílka zoom_in Svou profesionální hasičskou kariéru ukončil Zdeněk Bílek po třiceti letech.

Podobně vzpomíná i na mnoho dopravních nehod, kterých se stal svědkem. „Zejména nehody hromadných dopravních prostředků s větším počtem zraněných a nehody motocyklistů bývají velice vážné, utkví vám to v paměti,“ přiznává.