„V roce 2020 plánujeme nové ekologické akce zaměřené na odpady a jejich sběr, veřejné zalesňování, různá projednání a nebude chybět 3. ročník participativního rozpočtování,“ sdělil místostarosta Znojma Jakub Malačka. První akce, veřejné projednání na téma revitalizace parku Kolonka, bude už 30. ledna.

Rok 2019 přinesl kampaně na téma životní prostředí oblíbené především u těch nejmenších. "K oslavám Dne Země, Dne bez úrazu a Dne bez aut se připojilo více než dva tisíce dětí. Dny zdraví rozhýbaly Znojmáky poprvé na Fitness kongresu, nabídly běžecký závod CityTrail Pod lampami nebo pěší výšlap. Nechyběla květnová kampaň Do práce na kole podporující čistou mobilitu a spuštěn byl druhý ročník participativního rozpočtování, projekt Tvoříme Znojmo," připomněla mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.

„Máme za sebou rok bohatý na akce, na nemalé investice i na nové projekty. Do akcí se vnášejí novinky, vznikají nová partnerství se školami, firmami i jinými organizacemi, veřejnost se zapojuje do rozhodování díky participativnímu rozpočtu Tvoříme Znojmo. Letos jsme navíc úspěšně zpracovali tři audity udržitelného rozvoje na téma Kultura a volný čas, Vzdělávání a výchova, Místní ekonomika a podnikání, které nám přinesly postup v pokročilosti na C* v rámci místní Agendy 21,“ dodal Malačka, který je zodpovědným politikem za projekt Znojmo Zdravé město a místní Agenda 21.