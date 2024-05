Zdravotní klauni zavítali v těchto dnech potěšit dětské pacienty do znojemské nemocnice. Dobrou náladu šířili také mezi personálem a byli vítaným zpestřením pracovního dne.

Zdravotní klauny spojuje smysl pro humor, zápal a empatie. V těchto dnech zavítali za pacienty do Znojma. | Foto: Nemocnice Znojmo

Do Znojma nezamířili tito nadšenci poprvé. „Přinesli rozptýlení nejen dětem a rodičům, ale také personálu. Úsměvy za to prostě stojí. Děkujeme za to, co nejen pro naše malé pacienty děláte,“ vzkázali zástupci nemocnice na sociálních sítích.

Zdravotní klaun je dobročinná organizace, která od roku 2001 pomáhá zejména dětským pacientům procházet léčbou s úsměvem. Klauni navštěvují nemocnice, specializované ambulance i domácnosti pečující o těžce nemocné děti.

Cílem Zdravotního klauna je odbourávat stres malých pacientů, jejich rodičů a příbuzných, kromě toho ale také zkvalitňovat podzim života penzistům. Často vyvedou ze stereotypu i zdravotnický personál.

Zdroj: Youtube

V České republice působí přes devadesát profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují šestašedesát nemocnic, jedenáct domovů pro seniory a jeden hospic.

Více o projektu Zdravotní klaun najdete ZDE. Zájemci získají i informace o tom, jak tuto záležitost podpořit.