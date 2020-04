Znojmo – Tisíce kilometrů najezdil za více než měsíc mobilní tým zdravotníků ze znojemské nemocnice. Provedli 263 odběrů, činnost ukončili tento týden.

Poprvé zdravotníci z nemocnice a krajské záchranky vyrazili testovat do ulic jedenáctého března. „Nejdále tým prováděl odběry ve Veselí na Moravě, což je více jak 130 kilometrů od znojemské nemocnice. Nyní je v provozu odběrové místo, a to denně od 8.00 do 16.00 hodin,“ sdělila mluvčí nemocnice Petra Veselá.