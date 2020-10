Na rozdíl od předchozích voleb přišli Znojemští v hojném počtu. Čekal jste to?

Jsem vděčný každému, kdo do druhého kola došel. S velkou pokorou děkuji a chci vzkázat všem voličům jiných kandidátů, že jsem společný senátor pro všechny ze Znojemska. Hlavně jsem rád, že se potvrdilo, že má smysl, když se blízké strany spojí. Že má smysl být slušný a lidem nabízet dobrý program. Že má smysl pokora, slušnost a práce pro Znojemsko.

Kam povedou vaše první senátorské kroky?

Nejdříve jsem plánoval první cestu na znojemskou radnici kvůli obchvatu, ale dnes přišla změna. Už jsem mluvil s ředitelem znojemské nemocnice, která ‚mobilizuje‘ kvůli covidu. Neumím si představit, že bychom tuhle krizovou situaci neřešili hned. Dále jsou na řadě problémy kolem epopeje, která je v Praze a pro kterou připravujeme prostory, máme připravenou k podpisu i smlouvu. Do toho vstupují dvě významné opravy ulic v Krumlově. Stranou nesmí zůstat ani obchvat Znojma. V souvislosti s tím je třeba se věnovat novému stavebnímu zákonu a musíme podpořit zákon o odškodnění firem. Je toho hodně.

Neoslabí role senátora vaši práci starosty Krumlova?

Doufám, že to bude právě naopak. Vím, co pro nás udělali dosavadní senátoři, chci v jejich práci pokračovat, pro region to může být jen přínosem. Je tolik výzev, které musíme dodělat. Navíc musím zdůraznit, že krumlovští zastupitelé pracují ve shodě, mám v nich velkou oporu a na to spoléhám.

Neobáváte se, že v náporu práce ztratíte kontakt s občany?

Ještě dnes na svém webu otevřu možnost pro odběr zpráv, které chci do regionu zasílat. Potřebujeme více informací o tom, co se děje, a chci s lidmi komunikovat přímo.

Jak vidíte spolupráci s Janem Groisem, vzhledem k vyostřené kampani?

Doufám ve spolupráci dvou profesionálních starostů. Bez vzájemné spolupráce se nelze posunout dál.

Co vzkážete na závěr voličům?

Právě teď je chci o jednu věc požádat. Buďte na sebe opatrní. Přeplněné nemocnice je to, co nám hrozí. A nikdo je nechce. Musíme teď omezit šíření viru. To je naše nejbližší mise. Chovejte se prosím odpovědně ke svému okolí.