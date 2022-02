„Vranov je nejkrásnější místo na Moravě s lesy, plážemi a kouzelným zámkem. Turistický ráj. Jenže uvnitř nás čekala tak trochu jiná realita. Těžké devadesátky a nóbl nevkus,“ přiblížil vstup do nového projektu Lidí z baru grandhotelier Tom Miška.

Klíče od vranovského hotelu dostali loni v červnu, otvírali za čtrnáct dní. „Začali jsme ho provozovat trochu pirátsky, jenže v říjnu přestali chodit lidi a bylo po sezóně. Nechytali se ani na speciální akce jako stand upy či cirkusová vystoupení, tak jsme zavřeli,“ zdůvodnil zatím jen sezónní letní provoz Miška.

To někteří turisté vnímají rozpačitě. „Zámecký hotel byla tradice, teď nevím, jak to bude s ubytováním, zkoušel jsem rezervaci, nevzalo mi to. Ale provozy Lidí z baru znám, fungují dobře. Tak vyčkáme, co bude,“ komentoval Radek Černý z Brna.

Do plného rozjezdu by nový vlastník potřeboval, aby zmizel covid, spuštění stálého provozu vyžaduje i rekonstrukci. Nevýhodou turisticky atraktivní lokality u Vranovské přehrady totiž je, že v zimě spí. „Do tří až pěti let chceme začít s opravami. Z fasády domu máme v plánu odstranit devadesátkové prvky, vytvořit hezčí, velký balkón s posezením. Máme v plánu i malinkatý zámecký pivovar, wellnes, saunu,“ nastínil Miška.

Už nyní se mohou zájemci hlásit třeba na tajemnou neúnikovou hru. „Lidé se v ní vrátí do doby před sto lety a budou pátrat po zmizelých hostech a tajemném baronovi. Chybět nebudou gastro speciality, víno ani večeře. Z hotelu se přitom nedostanou asi čtyři hodiny,“ pozval šéf Miška.

Místní se nemusí obávat, že přijdou o akce, které byli dříve zvyklí pořádat v sále hotelu. Nedávno tam měli výroční schůzi tamní hasiči, ples ale odpískali kvůli covidu.

Spokojený je i starosta Vranova Lubomír Vedra. „Viděl jsem studie rekonstrukce, k nimž se vyjadřovali i památkáři, vypadá to krásně. Jsou to mladí lidé, kteří mají zájem o věc, fandím jim. Pokud to dotáhnou do konce bude to dobře i pro městys,“ poukázal na turistický ruch, z něhož lokalita žije.

Lidi z baru už dříve proslavil brněnský Bar, který neexistuje, bar Super Panda Circus, 4pokoje nebo play hotel Anybody.