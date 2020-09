Nasednout ve Znojmě na kolo a dojet si v bezpečí a na čerstvém ranním vzduchu do práce třeba do nákupního centra v Hatích u Chvalovic budou moci v budoucnu vyznavači cyklistiky. Vedení Znojma, Chvalovic a Šatova chtějí pro cyklisty postavit zbrusu novou cyklostezku.

Deníku informaci potvrdil místostarosta Znojma Jakub Malačka. „Jde o společný projekt, který je součástí plánu dobudovat kolem Znojma kvalitní cyklostezky. Začneme trasou Znojmo – Chvalovice s odbočkou do vrboveckých sklepů a do Šatova. Z Chvalovic by pak trasa navazovala až na Hatě k Freeportu. Nebudeme dělat jen turistickou cyklostezku ale také cyklostezku do zaměstnání pro lidi, kteří v Hatích pracují,“ uvedl Malačka.

Jak dodal, právě díky stezce pro pracující lidi má projekt mnohem vyšší šanci získat státní dotaci „Vše by mělo stát přes šedesát milionů korun. Jsme domluveni s vedením Chvalovic, že my uděláme administrativu a Chvalovice zajistí předfinancování,“ přiblížil Malačka.

Nadšení z plánů jsou cyklisté a lidé, kteří se cyklistikou zabývají. „O tomto záměru vím. Sami jsme na uskutečnění tohoto záměru tlačili. Jednáme s projektantem a navrhujeme mu, aby na trasu zařadil také třeba sčítač s digitálním výstupem, abychom věděli, kolik cyklistů bude po trase jezdit,“ řekl Čestmír Vala z Cyklo Klubu Kučera.

Na trase by podle Valy měla být i na západě dnes běžná servisní místa a odpočívadla. „Měly by tam být moderní stojany na kola, místa pro odpočinek, toalety a další zázemí ve světě dnes již běžné,“ dodal Vala.

Jako poslední se do projektu zapojili i představitelé Šatova. „Je to výborný nápad. My jsme se připojili i proto, že by obyvatelé Šatova, kteří na Hatě jezdí do práce, nemuseli jezdit auty a mohli by jezdit na kole. Máme to kousek. Navíc bychom tak propojili naše sousední vesnice,“ nastínila starostka městyse Lenka Stupková.

Jak dodala, po vybudování cyklostezky se obce o náklad podělí. „Každá ze tří zainteresovaných obcí uhradí tu část, která bude na dotčeném katastru,“ dodala Stupková.

Na plány města a obcí se pozastavil například Jan Kadraba. „Jakou cyklostezku tam chcete budovat? Je tam vcelku v pohodě polňačka, hojně cyklisty využívaná ne? Nebo to jako vyasfaltujete? Pokud chcete asfaltovat, zkuste alespoň udělat okruh kolem řeky od Sedlešovického mostu ke splavu v ulici Na Hrázi. A když cyklostezky, tak chybí třeba okruh z Dobšic přes Suchohrdly, Kuchařovice, Přímětice, Znojmo… Tam nejsou ani polní cesty - cyklostezky vedou po silnicích. Ono v okolí Znojma, pokud pominu směr národní park, je to s cyklostezkama mimo běžné silnice vcelku bída, takže jakákoli aktivita v tomto ohledu je dobrá,“ myslí si Kadraba.

Určitou dávku skepse projevil na sociální síti Jiří Antoš. „Je fajn,že se město snaží budovat. Já ale nevěřím tomu, že je vše technicky dotaženo tak, aby to splňovalo aktuální požadavky cyklistické veřejnosti. Což by nebyl až takový problém, ale SFDI samozřejmě bere peníze z dotaci EU a celkem striktně kontroluje, jestli bylo vše provedeno, tak jak projekt říkal. To je samozřejmě správně, ale pokud se zjistí, ze nějakou část by bylo lepší řešit technicky jinak,tak na to peníze nedá a nedělám si iluze o tom, ze by se to pak za běhu snažilo město financovat ze své kapsy,“ upozornil Antoš.

Projekt je na samém začátku, proto zatím zástupci obcí nechtějí hovořit o odhadech, kdy by stezka mohla fungovat.

Zatím poslední kousek cyklostezky nechala udělat znojemská radnice v Pražské ulici. Navazuje na stávající trasu u hlavní silnice. Vyšla na čtvrt milionu korun. Radnice plánuje také přesunutí části trasy stezky z Kolonky k Pražské a další kroky.